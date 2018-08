Autore:

Lorenzo Centenari

SHELBY LEAKS La privacy, questa sconosciuta. Non solo Mustang Shelby GT500 non viene lasciata in pace nemmeno mentre si prepara nel backstage: paparazzi senza pietà l'hanno acciuffata in Michigan, benché ancora totalmente cammuffata (sfoglia la gallery). All'attesissima muscle dell'Ovale, già guadagnatasi l'epiteto di "fastest ever Mustang", la community ha rovinato anche la sorpresa del motore. Le cui credenziali, messe in rete dagli utenti dal forum Mustang6G, sono oggi di dominio pubblico.

OTTO VOLANTE Grazie ai documenti sottratti al segreto, ora abbiamo la certezza che l'upgrade di Mustang Shelby GT350 adotterà un V8 Supercharged di 5,2 litri di cilindrata. 720 cv di potenza a 7.500 giri/minuto, 881 Nm di coppia a 4.500 giri. Velocità massima 305 km/h (190 mph). Con lo schema a trazione posteriore che non si tocca e un albero di trasmissione in fibra di carbonio, apprendiamo inoltre come il peso di 1.916 kg venga distribuito al 56,2% sull'asse anteriore e al 43,8% sul retrotreno.

CONTO ALLA ROVESCIA Nuova Mustang Shelby GT500 dovrebbe fare la sua comparsa commerciale nel 2019. Ma è probabile che vedremo in carne ed ossa l'iconica coupettona Ford già ad uno dei prossimi saloni internazionali, con Los Angeles e Detroit in cima alla lista delle preferenze.