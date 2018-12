Autore:

Luca Cereda

LATEST BUT NOT LAST A memoria fatico a ricordare auto che mi hanno fatto penare come la nuova Toyota Supra in arrivo nel 2019. Per l'attesa, intendo, giacché è da anni che se ne parla e per accompagnare il suo debutto, credo che Toyota sia vicina a battere il record di teaser. L'ultimo, in ordine strettamente cronologico, è questo video in cui si ascolta il rumore del motore.

MEZZA TEDESCA Sto parlando del 6 cilindri in linea di origine BMW – ricordo che la nuova Supra è progettata parallelamente alla nuova Z4 in una joint venture tra i bavaresi e la Toyota. Un motore che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe contare tra i 300 e i 350 cavalli. Aspettando la molto probabile versione GRMN, che alzerà l'asticella di un bel po' quanto a prestazioni.

IL RESTO La Toyota Supra 2019 verrà svelata tra qualche settimana al Salone di Detroit. Nell'attesa, per approfondire il discorso potete leggere qui le nostre anticipazioni. E per divertirvi cliccare sopra e ascoltare il sound del V6.