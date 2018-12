Autore:

Marco Congiu

QUELLA ESTREMA Non è una novità che Toyota si stia apprestando a lanciare la nuova generazione di Supra. La sportiva per antonomasia della casa nipponica dovrebbe vedere la luce nel 2019, verosimilmente al Salone di Ginevra. Ma, se è vero che in Svizzera l'anno scorso abbiamo ammirato da vicino la GR Supra Racing Concept – che abbiamo provato anche in pista al Nurburgring e a Monza – stavolta Toyota gioca d'anticipo e inizia a diffondere i primi teaser della sua ultima creatura da corsa: la GR Supra Super GT.

DAL GIAPPONE PER IL GIAPPONE Come intuiamo dal nome, questa versione della Supra sarà dedicata a competere nel campionato giapponese Super GT riservato a vetture turismo riviste nella potenza e nell'aerodinamica, sulla falsa riga del DTM tedesco. C'è da aspettarsi quindi una GR Supra Super GT molto simile al prototipo visto al Salone di Ginevra 2018, con prese d'aria più grandi, kit aerodinamico dedicato, interni spogli votati al racing ed un mostruoso profilo alare posteriore, oltre a terminali di scarico capaci di far sentire il canto del sei cilindri anche a chilometri di distanza.

E POI? Toyota continua ad impegnarsi a tutto campo nelle competizioni, e la GR Supra Super GT ne è solo l'ultimo esempio in ordine di tempo. Dopo aver chiuso un 2018 quasi perfetto grazie alla vittoria nella 24 Ore di Le Mans ed aver trionfato nel Campionato Costruttori del WRC, la casa nipponica ha in serbo altre sorprese per il prossimo futuro, a cominciare dalla versione reale della GR Super Sport Concept che potrebbe prefigurare la prossima generazione di hypercar da schierare a Le Mans.