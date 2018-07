Autore:

Luca Cereda

A VOLTE RITORNANO Dedicata ai puristi, in uno scenario automobilistico che relega a minoranza le sportive veraci. Nel 2018 tornerà la Toyota Supra, la coupé due posti giapponese che manca a listino ormai quindici anni e che tanti appassionati vorrebbero indietro. Sarà al Festival di Goodwood (12-15 luglio): si spera in versione definitiva e non come prototipo camuffato.

FEDELE AL PROTOTIPO Della Toyota Supra 2018, sviluppata da Toyota in collaborazione con BMW (utilizzerà la stessa piattaforma della prossima BMW Z4), sono circolate fino ad oggi molte fotospia. Sufficienti per constatare come le linee siano rimaste fedeli – come promesso dai giapponesi – alle linee della concept che la annunciò, la FT-1 concept presentata al salone di Detroit 2014.

COM'A' DENTRO Negli interni troveremo invece una strumentazione digitale. Tecnologie come l'head-up display e il navigatore dovrebbero essere di serie, mentre il sistema di infotainment potrebbe essere di base lo stesso di BMW (l'iDrive) ma con un layout customizzato.

MOTORI Al momento sappiamo per certo che la coupé giapponese monterà un 3 litri sei cilindri in linea di provenienza tedesca da ben 335 cavalli e 500 Nm. Dai vertici Toyota, però, filtrano voci di una Supra GRMN già in cantiere. La gamma potrebbe allargarsi anche verso il basso, con versioni più abbordabili.

QUANTO COSTA A tal proposito sarà interessante conoscere il prezzo della nuova Toyota Supra 2018. Rumors parlano di circa 65.000 dollari per il suo debutto nel mercato statunitense.