Autore:

Marco Rocca

UNA PRIUS AWD? MA DAVVERO? Toyota rifà il trucco alla Prius. Al Salone di Los Angeles 2018 debutta il restyling dell'ibrida giapponese ma con una grossa novità che non è stilistica. Sull'edizione 2019 arriva anche la versione a quattro ruote motrici AWD-e. Vi suona un po' strano che un'auto ibrida così attenta ai consumi sia 4x4? Detta così, in effetti, fa un certo effetto ma i tecnici Toyota hanno realizzato un integrale altamente efficiente.

ESISTEVA GIA' Forse non tutti sanno che in realtà una Toyota Prius AWD-e non è una novità assoluta. In Giappone infatti era già disponibile da diversi anni. Ora però la Casa giapponese ha deciso di portarla dall'altra parte del mondo nella speranza di conquistare il 25% delle vendite statunitensi del modello.

Come funziona? Ricordate la Rav4 ibrida? Bene, il sistema è lo stesso, senza collegamenti meccanici tra gli assi ma questa volta accoppiato al motore 1.8 benzina a ciclo Atkinson.

COME FUNZIONA Il secondo motore posteriore invia la coppia alle ruote quando l'elettronica percepisce lo slittamento di quelle anteriori. Per non limitare lo spazio nel babagliaio le nuove batterie al nickel-metallo (non agli ioni di litio come la Prius a trazione anteriore, strano) sono posizionate sotto al divano. L'aiuto del nuovo motore elettrico è fondamentale nelle partenze ma può intervenire fino a 70 km/h per garantire il massimo grip. Una trazione integrale intelligente ma anche molto efficiente tanto che, a voler dare due numeri, ci vogliono appena 4,7 l/100 km nel ciclo combinato contro i 4,5 l/100 km della versione a trazione anteriore.

NUOVI ALLESTIMENTI Con la versione AWD-e arrivano anche tutta una serie di aggiornamenti alla gamma. Per cominciare la Prius 2019 offre due nuove tinte esterne (Supersonic Red ed Electric Storm Blue), poi ci sono i nuovi allestimenti L Eco, LE, XLE e Limited. Se la volete AWD-e, però, dovrete puntare unicamente alle versioni più ricche (LE e XLE).

NUOVI AIUTI Ricca la dotazione di ausili alla guida o ADAS dir si voglia. Tutte le versioni adottano di serie il Pre-Collision System con Pedestrian Detection, Lane Departure Alert con Steering Assist, abbaglianti automatici e Full-Speed Range Dynamic Cruise Control. Al debutto il sistema di sicurezza Vehicle Proximity Notification System, il quale emette un suono all'esterno quando la vettura si muove con la sola propulsione elettrica, in modo da avvertire pedoni e ciclisti.

Ora la domanda è: arriverà anche in Eurpoa? Per ora non v'è risposta ma presto ne sapremo di più.