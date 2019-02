Autore:

Luca Cereda

CAPITOLO DUE Honda svelerà un nuovo prototipo di compatta elettrica al Salone di Gienvra 2019: dopo il primo teaser, diffuso nei giorni scorsi, sono apparse online le immagini degli interni, che mostrano anche immagini della strumentazione specifica.

QUASI FINITA Con ogni probabilità siamo di fronte alla seconda tappa di avvicinamento alla compatta elettrica di serie che la casa giapponese ci ha promesso entro l'anno: in poche parole, la versione di serie della Honda Urban EV, che dovrebbe essere presentata a settembre in occasione del Salone di Francoforte.

COM'E' DENTRO Questa seconda edizione del prototipo, di scena invece a Ginevra, ci mostrerà l'auto in una veste ancora più vicina quella di produzione. Rispetto alla concept originale, le forme appaiono più bombate, e la silhouette in generale meno minimalista. Gli interni, però, mantengono il tono rétro-chic dell'orginale (Francoforte 2017), con un larghissimo cruscotto digitale dietro al volante abbinato a dettagli dal tono vintage, quali il volante, dalla corona stretta, le bocchette d'aerazione, il ripiano in legno della plancia e il design dei pulsanti.

TUTTO SOTTO CONTROLLO La strumentazione mostra, oltre alla grafica del menu dell'infotainment, tutta una serie di informazioni relative al sistema di propulsione elettrica che sarà possibile tenere sotto controllo durante la guida e durante la ricarica. Probabilmente l'auto sarà abbinata a una app che consente di programmare da remoto alcune operazioni, come il pre-condizionamento dell'abitacolo, da remoto.