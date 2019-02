Autore:

Lorenzo Centenari

UPGRADE Fuori, familiare. Dentro, anzi sotto, deciso a strabiliare. Per tasso di tecnologia, ma anche grado di efficienza. A quattro anni dal lancio, Mercedes GLC passa dal parrucchiere ma anche dal laboratorio: al Salone di Ginevra, un restyling solo abbozzato nella forma e ben più carnoso nella sostanza. Debutta l'MBUX, debutta inoltre sul motore a benzina il protocollo ibrido leggero. Passiamo GLC 2019 ai raggi X.

ESTERNI Esteticamente, le analogie con l'edizione del Suv in commercio ancora oggi superano di slancio le differenze: nuova Mercedes GLC si distingue all'anteriore per gli inserti scanalati sui listelli della griglia, per le tre aperture sullo spoiler inferiore, inoltre per prese d'aria più rettangolari e fari a LED (di serie) dalla forma leggermente ritoccata. Capovolgendo la prospettiva, in coda fanno capolino gruppi ottici a loro volta più rettangolari e scarichi trapezoidali al posto degli odierni scarichi arrotondati.

INTERNI Novità maggiori in abitacolo: GLC 2019 accoglie l'MBUX "2.0" (Mercedes-Benz User Experience), la versione cioè più recente dell'assistente personale intelligente a comandi vocali, tattili (un touchpad al posto del comando multiuso) e gestuali che debuttò 12 mesi fa su nuova Classe A. Ora ancor più intuitivo e arricchito dalla funzione di navigazione con Realtà Aumentata. Inediti anche il volante multifunzione e gli inserti in legno di quercia o noce a poro aperto.

MOTORI In vendita in Italia a partire da giugno-luglio 2019, inzialmente Mercedes GLC restyling sarà spinto dal 2 litri benzina da 145 cv (GLC 200 4MATIC) o 190 cv (GLC 300 4MATIC), entrambi equipaggiati di rete di bordo da 48 Volt e alternatore-starter con trasmissioni a cinghia, per riprodurre così il classico schema mild-hybrid, inoltre dal 2.2 diesel da 120 cv (200 d 4MATIC), 143 cv (220 d 4MATIC) o 180 cv (300 d 4MATIC).