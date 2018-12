Autore:

Lorenzo Centenari

LUCI E OMBRE Spiata nel corso dei mesi un po' in tutte le salse (coupé, Shooting Brake, AMG), nuova Mercedes CLA non può più nascondersi dietro a un dito. Il debutto in pubblico al Consumer Electronics Show di Las Vegas (8-11 gennaio 2019): con tre settimane di anticipo, ecco un teaser che di CLA di seconda generazione qualcosa mostra e qualcosa ancora nasconde. Come vuole il copione, l'immagine è volutamente misteriosa e svela giusto la fiancata, almeno la sezione superiore: il tetto acquista un grado di curva ancor più accentuato, per un profilo inequivocabilmente da coupé (per distanziarla da Classe A sedan), mentre il montante centrale di colore nero non interrompe il dolce arco disegnato dai cristalli. Vogliamo battezzarla mini-CLS?

CLASSE A COUPÈ Tutto ciò che sappiamo di nuova Mercedes CLA lo abbiamo riportato già in passato qui, qui e qui, in occasione dei primi avvistamenti dei muletti pre-produzione. In sostanza, la piattaforma sarà la medesima di nuova Classe A, idem gli interni, tecnologia digitale (MBUX) ovviamente inclusa. Probabile l'adozione di materiali di qualità superiore: se Classe A è un gradino sopra la media, per un discorso di immagine CLA deve piazzarsi ancor più in alto. Quanto ai motori, ci aspettiamo inizialmente la stessa offerta diesel e benzina della compact (edizioni AMG comprese), più un'alternativa ibrida plug-in più in là nel tempo, poiché la meccanica di Classe A è già pronta all'elettrificazione. Assistenti alla guida? A profusione. A breve altri teaser?