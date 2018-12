Autore:

Giulia Fermani

CES 2019 BOSCH Design minimalista, esterni futuristici, tanto vetro e interni spaziosi: non si sta parlando di un progetto architettonico ultramoderno ma di una nuova classe di veicoli che, secondo Bosch, presto cambieranno il nostro modo di muoverci in città. I nuovi shuttle pensati da Bosch saranno a guida autonoma, connessa ed elettrica. Li vedremo presto nei nostri centri urbani? Non ci resta che aspettare, intanto prepariamoci a vederli al CES 2019 di Las Vegas a partire dall'8 gennaio prossimo.

NUOVI SHUTTLE Al CES 2019 di Las Vegas Bosch presenterà le sue soluzioni per la mobilità del futuro attraverso un nuovo prototipo di shuttle, capace di ospitare 4 persone, che sfrutta propulsori elettrici e sensori radar, video e a ultrasuoni. La sicurezza di Bosch del successo degli shuttle deriva dell’aumento della domanda di servizi di ride sharing in tutto il mondo: soltanto in Europa, Stati Uniti e Cina, entro il 2020 saranno presenti sulle strade circa un milione di shuttle on-demand, per arrivare a 2,5 milioni entro il 2025. Prenotabili tramite smartphone gli shuttle saranno disponibili 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. Guarda la gallery in attesa di nuove informazioni durante il Salone di Las Vegas.