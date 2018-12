Autore:

Giulia Fermani

AL CINEMA IN AUTO Manca ormai meno di un mese al Salone dell’elettronica più importante al mondo, in programma dall’8 all’11 gennaio a Las Vegas. Audi, per il CES 2019, ha in programma di mettere in scena l’intrattenimento di bordo del futuro che trasforma l’abitacolo dell’auto in un parco divertimenti su ruote.

IL FUTURO SECONDO AUDI Grazie al continuo miglioramento della guida autonoma le Audi del futuro consentiranno ai passeggeri di godersi il tempo trascorso in auto come normale tempo libero. La nuova generazione di sistemi d’entertainment on board che Audi svelerà al CES 2019 la tecnologia “Audi Immersive In-Car Entertainment” che, a vettura ferma, permetterà ai passeggeri di vedere i film più recenti con la qualità di un vero cinema e di fruire di contenuti multimediali in streaming.