Autore:

Marco Congiu

ASTROCOUPÈ DA CORSA Conosciamo bene la nuova Audi A7 Sportback, ammiraglia dal cuore di coupé. Rinnovata completamente nemmeno 365 giorni fa, la quattroporte in salsa hi-tech made in Ingolstadt si appresta a ricevere in dote anche la versione RS, la più performante. Proprio in queste immagini i nostri sempre attenti fotografi hanno immortalato la nuova Audi RS7 2019, ormai prossima al debutto. E la scheda tecnica dovrebbe essere da capogiro.

PER MANAGER DA CORSA L'auto che vediamo nascosta sotto una lieve camuffatura presenta una piccola grande serie di modifiche per adattare la business car alla vocazione sportiva. Le prese d'aria frontali sono maggiorate, così come c'è da aspettarsi una calandra single frame più rock nel look. Minigonne e diffusore posteriore non mancheranno di certo, così come interni in puro spirito racing ma sempre all'avanguardia di tecnica e tecnologia.

PURA POTENZA Sotto il cofano, con ogni probabilità, dovremmo trovare il V8 quattromila twin-turbo, lo stesso della Bentley Continental GT per intenderci. La potenza si dovrebbe aggirare sui 650 CV, valore monstre rispetto la precedente generazione. E, come se non bastasse, potrebbe essere in dirittura d'arrivo anche una Audi RS7 e-tron, con powertrain turbo ibrido da 150 CV per la parte elettrica e 550 per l'endotermico, per un totale di 700 CV complessivi. Lo scatto da 0 a 100 km/h della precedente generazione era fissato a 3,6” per nell'allestimento Performance, valore che dovrebbe essere nettamente migliore per la nuova RS7 2019.