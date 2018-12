Autore:

Emanuele Colombo

QUANDO ARRIVA Cambia tutto, anzi no: ecco le prime foto spia della nuova Audi A4 Avant 2020, che si colloca a metà strada tra un modello inedito e un semplice facelift. Prevista per il lancio a fine 2019, la futura station wagon sulla base della quale verrà realizzata anche la versione crossover Audi A4 Allroad, mantiene la linea del tetto, i finestrini e le maniglie.

COME CAMBIA Ciò che cambia sono le portiere, i paraurti, i parafanghi e la calandra: più di quello che di solito viene modificato nei banali facelift. Pure gli interni saranno tutti nuovi, ispirati a quelli della più grande Audi A6. Nulla dovrebbe cambiare, invece, in termini di meccanica, con una gamma di motori e allestimenti sostanzialmente analoga all'attuale (qui il listino prezzi).

MOTORI E VERSIONI Ecco che dunque dovremmo vedere confermate motorizzazioni per tutti i gusti e le esigenze: a benzina da 2,0 litri, diesel da 2,0 e 3,0 litri con potenze da 122 a 218 CV, così come unità ibride e a metano. Si vedrà quali motorizzazioni saranno disponibili già dal lancio e quali invece verranno proposte in un secondo momento, con le versioni ad alte prestazioni S4 e RS4 da 353 CV e 450 CV candidate per rendersi disponibili più avanti.