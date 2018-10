Autore:

Luca Cereda

AVVISTAMENTI Messa così, non è facilissimo riconoscerla. Ma quella che vedete su strada è la nuova Audi A6 Allroad 2019, l'ultimo modello della famiglia A6 appena rinnovata. Ancora allo stadio di prototipo, si aggira per le strade intorno al 'Ring in attesa di approdare in concessionaria, non prima della prossima primavera, però.

SOLLEVATA Il look non si discosta molto – almeno per il momento - da quello già visto sulla nuova A6 Avant. I segni particolari (le protezioni in stile crossover) sono puntualmente coperte dagli stickers. Tuttavia, è possibile notare la luce a terra maggiorata, i parafanghi più svasati e un paraurti dall'aria più massiccia.

SOLO TREMILA A differenza delle altre A6, poi, la Allroad dovrebbe affidarsi esclusivamente ai motori più potenti. Niente quattro cilindri, dunque, ma soltanto dei tremila, sia a benzina sia a gasolio. Con il TSI probabilmente abbinato a un cambio S tronic a 7 rapporti, mentre il TDI da 286 cv (con la stessa cubatura) si affiderà a un automatico Tiptronic a 8 rapporti.

FACCIAMO I CONTI Non esiste, ovviamente, alcun prezzo ufficiale della nuova Audi A6 Allroad. Considerando, però, che la A6 Avant di ultima generazione di listino attacca a 64.500 euro con il 3.0 litri TDI, per la Allroad potremmo mettere in conto circa 3.000/3.500 euro in più di spesa.