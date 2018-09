Autore:

Marco Congiu

LA SIGNORA DEGLI ANELLI Arriva la quarta generazione della station wagon più famosa dei Quattro Anelli: l'Audi A6 Avant 2019. Versione per famiglie della berlina di rappresentanza di Ingolstadt dalle linee eleganti ma sportive, la nuova Audi A6 sw è una naturale evoluzione della precedente generazione, sia a livello di design che di infotainment. Scelta obbligata sotto il cofano: solo motori Diesel ibridi.

GEMELLE DIVERSE La piattaforma su cui nasce la nuova Audi A6 Avant è la stessa utilizzata dalle sorelle maggiori A7 e nuova Audi A8: il corpo vettura in alluminio e leghe leggere garantisce un peso piuma, aiutando i consumi di pari passo con una dinamica di guida che promette divertimento, nonostante dimensioni di 4,94 metri di lunghezza per 1,89 di larghezza e 1,46 di altezza.

LA RICONOSCI Il frontale dell'A6 Avant 2018 è un purissimo figlio in Ingolstadt: calandra single frame incastonata tra fari che impiegano, a richiesta, tecnologia Full LED. Lateralmente i quasi 5 metri di lunghezza si notano, ma le linee sportive e tese mascherano bene il tutto, anche grazie a cerchi che possono arrivare fino a 21” ed alle barre portatutto del tetto a contrasto con la colorazione della carrozzeria. Il posteriore si fa forte delle luci a LED e di una coppia di terminali di scarico che aiutano ad aumentare la sensazione di sportività complessiva offerta da questa familiare.

NATA PER STUPIRE Dentro si apprezzano tutte le coccole che Audi sa offrire alla clientela. E allora addio ai tasti fisici – salvo qualche necessaria eccezione, come il pulsante di accensione ed il freno a mano – e spazio alla coppia di display touchscreen da 10,1” e 8,6” dai quali comandare ogni funzione dell'auto grazie al completo sistema MMI. La strumentazione è digitale grazie all'Audi Virtual Cockpit da 12,3”, mentre gli arredi interni variano in base all'allestimento. Sono ben 6 a listino: A6 Avant, Sport, Business, Business Sport, Design e Business Design. Di certo la nuova A6 Avant non è avara di spazio, con la capacità di carico che parte dai 565 litri fino a raggiungere i 1.680 litri utili.

CUORE A GASOLIO E CORRENTE Sotto il cofano della nuova Audi A6 station wagon trovano spazio solo motori Diesel. L'entry level è un propulsore a gasolio da 2.0 litri che troviamo sulla A6 Avant 40 TDI capace di 204 CV e 400 Nm di coppia, al quale è abbinato un sistema mild hybrid a 12V. Salendo di potenza abbiamo la 45 TDI che utilizza un 3.0 litri V6 da 231 CV e 500 Nm di coppia e mild hybrid a 48V, mentre il top di gamma è l'A6 Avant 50 TDI, equipaggiata con un V6 da 3.0 litri, 286 CV di potenza, 620 Nm di coppia ed immancabile sistema mild hybrid a 48V. Per l'A6 Avant 40 TDI troviamo una trasmissione S tronic con doppia frizione a 7 rapporti, mentre le station wagon che utilizzano il Diesel V6 vantano un cambio automatico tiptronic con convertitore di coppia ad 8 rapporti. Di serie, per 45 TDI e 50 TDI, la trazione integrale quattro.

SI GUIDA QUASI DA SOLA Tanta tecnologia e tanti aiuti alla guida per l'Audi A6 Avant 2019: 39 sistemi di assistenza e fino a 24 sensori sono incastonati a 360° nel corpo vettura, consentendo all'auto di guidarsi quasi da sola in condizioni di traffico autostradale, con fermate e ripartenze ben calibrate. A ciò, poi, si aggiunge uno scanner laser installato frontalmente, per leggere sempre in tempo reale ciò che si para sul nostro cammino. Il top di quello che può offrire Audi a listino, in pratica.

QUANTO COSTA I prezzi della nuova Audi A6 Avant sono in linea con quanto offerto: si parte dai 56.250 euro per portarsi a casa la A6 Avant 40 TDI sino a superare i 64.500 euro per la A6 Avant 50 TDI quattro tiptronic. Infinita la lista dei pacchetti e delle personalizzazioni ma, come sappiamo, tutto ha un prezzo. Volete sapere come si guida questa nuova A6 station wagon? Non dovete far altro che superare la gallery qui sotto e continuare con la lettura della prova.