Autore:

Lorenzo Centenari

UNA FIERA DA LEONI I tempi cambiano, automobili e tecnologia sono ormai una materia sola, e anche un'occasione come il Consumer Electronics Show si trasforma in ideale trampolino per lanciare il proprio portafoglio novità. Manca poco che il CES di Las Vegas detronizzi il Salone di Detroit (che per il 2020 ha già in programma il "trasloco" a primavera) come maggiore evento auto degli Stati Uniti. I marchi premium tedeschi, ma non solo quelli: coreani ed europei, giapponesi e ora anche i cinesi. Numerosi i brand che dall'8 all'11 gennaio 2019 popoleranno i padiglioni dell'esposizione del Nevada, da Mercedes che a Las Vegas mostra al mondo nuova CLA, ad Audi che approfitta del contesto hi-tech per presentare il proprio avveniristico programma di infotainment. Passando per Bosch, e il proprio shuttle senza conducente. A poco a poco aggiorneremo lo speciale di anteprime e di curiosità. In tema auto ma non solo. Stay tuned.