Autore:

Giulia Fermani

KIA AL CES 2019 La guida autonoma è ormai data per assodata e Kia al CES 2019 si spinge più in là, pensando addirittura a un'era post guida autonoma. Cosa prevedelo step successivo secondo Kia? L'intelligenza emotiva. No, non del pilota. Della macchina, grazie al sistema di guida adattiva R.E.A.D capace di riconoscere le emozioni dei passeggeri in tempo reale a adattare le condizioni interne dell'abitacolo di conseguenza.

INTELLIGENZA EMOTIVA La mostra interattiva "Space of Emotive Driving" che Kia metterà in scena dall' 8 al 11 gennaio al CES di Las Vegas mostra un futuro in cui la guida autonoma è la normalità e l'attenzione si sposta sul cercare di migliorare il viaggio per i passegeri. Come? Con un sistema di intelligenza artificiale che analizza costantemente lo stato emotivo del guidatore attraverso la tecnologia di riconoscimento del segnale biologico, sviluppato insieme ai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT).