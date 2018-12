Autore:

Emanuele Colombo

VIA DA LAS VEGAS In vista del Consumer Electronics Show di Las Vegas, il CES 2019, Nissan comincia a suggerire alcune novità. Si parla di dimostrazioni di guida connessa, di una Nissan Leaf Nismo RC da corsa bi-motore e 4x4, del concept del crossover elettrico Imx KURO e della presentazione di un nuovo modello. Quale sarà questo nuovo modello? La scommessa è che si tratti dell'attesa Nissan Leaf Long Range.

LANCIO RITARDATO Forse non sarà esattamente questo il nome, ma che una Nissan Leaf dall'autonomia estesa sia in cantiere si vocifera da tempo e tutti si aspettavano che potesse essere il salone di Los Angeles il teatro ideale per il debutto in società. Così non è stato, forse per le ripercussioni dell'arresto di Carlos Ghosn. Il CES 2019 potrebbe essere la volta buona.

L'AUTONOMIA DELLA NISSAN LEAF 2019 Bocche cucite in casa Nissan, che logicamente non commenta queste speculazioni, ma l'ipotesi è che la nuova Leaf 2019 possa contare su una batteria da oltre 60 kWh, per un'autonomia superiore ai 400 km secondo il ciclo WLTP (come vi suona il nome Nissan Leaf 400?). Il modello attuale, con batteria da 40 kWh, riesce a percorrere con una ricarica completa 270 km e ci vuole ben altro per impensierire, per esempio, una Kia Niro EV, che alle ultime prove di omologazione ha fatto registrare 454 km di autonomia. Vedremo se la Leaf, capostipite delle moderne auto elettriche, passerà all'attacco o continuerà a giocare in difesa.