AND THE WINNER IS... Dicembre, mese delle premiazioni. Tra i riconoscimenti più ambiti in campo auto, quello innanzitutto sulla sicurezza. E ad aggiudicarsi il titolo di Safest Car 2018 è quest'anno Miss Mercedes Classe A, valutata dall'Ente di certificazione Euro NCAP modello più sicuro della sua categoria, ma anche dell'intera gamma di veicoli testati nei 12 mesi passati. Classe A prima assoluta, sul podio anche Lexus ES ("Best in Class" sia tra le berline di grandi dimensioni, sia tra le auto ibride ed elettriche) e Hyundai Nexo, vincitrice del segmento Suv.

CHE SCORE! Per individuare il campione 2018, i tecnici di Euro NCAP calcolano la somma dei voti per ciascuna delle quattro aree di valutazione. Mercedes Classe A conquista il primo premio grazie a 96 punti su 100 in materia di sicurezza adulti, 91 punti alla voce protezione bambini, inoltre 92 punti al capitolo sicurezza pedoni. Inferiore il punteggio registrato in tema di sistemi di sicurezza (Safety Assist), capitolato nel quale la quarta generazione della compatta tedesca raccoglie uno score del 75%. Performance non eccellente (Classe A paga un equipaggiamento di serie non del tutto completo), sufficiente tuttavia a contribuire al successo.

UNA "A" IN PAGELLA L'edizione di Mercedes Classe A in commercio da quest'anno si fregia ora anche della nomea di auto ultrasicura, e non soltanto tecnologica (MBUX) come nessuna nella sua categoria. Già in ottobre Euro NCAP le aveva dato il massimo dei voti (le famose 5 stelle), nel 2019 avrà sulla carena il numero 1 che spetta all'auto più virtuosa in assoluto, anche su una scala da 1 a 100. In previsione di un futuro a guida autonoma, niente è oggi più importante di una base di partenza quanto mai sicura, robusta, affidabile anche in caso di emergenza.