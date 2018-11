Autore:

Marco Congiu

BUONA LA TERZA Non c'è il due senza il tre, si dice di solito. La terza generazione di Mercedes Classe B, presentata in occasione dell'ultimo Salone di Parigi, rimane fedele al proprio carattere di monovolume senza cadere nella tentazione di strizzare l'occhio ai SUV e crossover. Basata sulla stessa piattaforma modulare MFA che troviamo sotto la nuova Classe A, mutua dalla segmento C della Stella parte della tecnologia di bordo, MBUX su tutti. Ma non è la sola novità che la Classe B 2019 porta con sé.

C'ERA UNA VOLTA Erano loro, fino a qualche anno fa, a farla da padrone: le monovolume erano il sogno nel cassetto di molte famiglie italiane. Col passare del tempo sono state sostituite da SUV e Crossover, ma è indubbio che chi come me è cresciuto negli anni '90 si trova un piccolo sorriso in viso ricordando le auto alla moda di quegli anni. Cresciuta in tutte le dimensioni, la nuova Classe B 2019 fa segnare un deciso +20mm per quanto riguarda il passo, il tutto a vantaggio del confort e dell'abitabilità di bordo. Lo sguardo è a LED, con una firma luminosa dei fari data da un doppio listello caratteristico per il modello. A scelta, il cliente potrà optare anche per la tecnologia Full LED o Multibeam LED. Importanti i cerchi, che possono toccare fino ai 19”, mentre al posteriore troviamo delle chicche che aumentano non di poco il carattere, come il diffusore nero e la fanaleria sdoppiata, a cui si aggiunge la coppia di terminali di scarico. Non male, per una monovolume.

COMODITÀ TECNOLOGICA Gli interni della Classe B 2019 sono tutti nuovi. Si comincia dal design della plancia, con bocchette d'areazione circolari che richiamano modelli più prestigiosi di Mercedes, Classe S su tutti, per poi andare a toccare il doppio display del sistema di infotainment-strumentazione digitale da 10,25" che porta in dote il famoso MBUX che ha debuttato sulla Classe A. Rivista anche la posizione dei sedili, rialzati di 90 rispetto alla Classe A, mentre la linea di cintura è decisamente più bassa, andando ad offrire una maggior sensazione di sportività. La panca posteriore è scorrevole, fattore che va ad incidere positivamente sulla capacità del bagagliaio: una volta aperto il portellone – elettrico – possiamo avvalerci di un vano di carico che parte dai litri ai 1.540 abbattendo lo schienale. A questo aggiungiamo delle chicche come i sedili anteriori ventilati, riscaldanti e massaggianti. Perché viaggiare è bello, ma arrivare a destinazione rilassati lo è ancora di più.

SOTTO IL COFANO Novità anche alla voce motori per la nuova Mercedes Classe B 2019. Il monovolume di Stoccarda porta con sé un ventaglio di possibilità, sia Diesel che benzina. Partendo dai motori a gasolio, la scelta può ricadere sul 1.5 turbodiesel da CV per 260 Nm disponibile sulla B 180 d oppure il 2.0 litri turbodiesel nelle potenze da 150 CV e 320 Nm di coppia – B 200 d – oppure da 190 CV e 400 Nm di coppia sulla B 220 d. Per quanto riguarda i motori a benzina, la scelta ricade sul 1.3 litri quattro cilindri turbo da 136 CV e 200 Nm di coppia disponibile sulla B 180 oppure si può puntare ad un upgrade di potenza con la B 200, dove troviamo sempre il 1.3 da 163 CV e 250 Nm di coppia. La vorreste con il cambio manuale? Non si può: o automatico a 7 rapporti DCT doppia frizione per il 1.5 Diesel o il nuovo 8G-DCT per la versione spinta dal 2.0 litri a gasolio. In un secondo momento, il numero di propulsori verrà incrementato ed arriveranno anche versioni dotate di trazione integrale intelligente 4Matic. Tutte le motorizzazioni rispettano le direttive Euro6d-Temp in materia di emissioni.

COME TI AIUTO Avere molto in comune con la nuova Classe A permette alla Classe B 2019 di potersi fregiare di tutti i più evoluti sistemi di assistenza alla guida firmati Mercedes e racchiusi alla voce Distronic: dalla frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedone passando per il cruise control adattivo grazie al radar frontale ed all'avvisatore del cambio di corsia figlio dei sensori laterali, a questa nuova Classe B non manca davvero nulla.

FAMIGLIE SPORTIVE Va bene essere votati al confort, alla spaziosità e alla capacità di carico, ma in Mercedes ci tengono a regalare piacevoli sensazioni di guida anche a bordo di una monovolume come la Classe B 2019. Ciò è permesso grazie alle sospensioni attive regolabili tramite il dynamic select, che agiscono sull'altezza da terra della vettura. Come già visto sulla nuova Classe A, le versioni base saranno dotate di sospensioni a bracci multipli nelle versioni base, che diventeranno a quattro bracci in alluminio per quelle più potenti.