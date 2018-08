Autore:

Luca Cereda

UNA DIETRO L'ALTRA Per il 2018, Mercedes ha allestito un'offensiva di prodotto piuttosto variegata. È questo l'anno del lancio del pickup Classe X, di nuova Mercedes CLS, ma soprattutto di nuova Mercedes Classe A, compatta alla quale verrà affiancata anche un'inedita variante berlina a tre volumi. Sul piatto, inoltre, nuova Classe G, Classe C restyling, GLC a idrogeno. Verso fine anno potrebbe svelarsi - in modalità statica - anche nuova Mercedes Classe B, attesa però non prima del 2019 in concessionaria.

UN PO' DI CLASSE... A Per reggere il confronto, nuova Mercedes Classe B 2019 verrà aggiornata ma non stravolta, come suggeriscono le foto spia del mulotipo intento a proseguire i collaudi delle novità, e come ora conferma anche il rendering di copertina. Si apprezza in particolare una griglia più larga e dai contorni ridisegnati, sullo stile della ultima CLS. La monovolume della Stella sembra anche più filante e simile a Classe A. Anche negli interni.

IBRIDA, NON EV Nella gamma motori non mancheranno proposte alternative. Tra queste ci dovrebbe essere un'ibrida plug-in, ospitata grazie alle modifiche portate alla piattaforma MFA dai tecnici di Stoccarda. Dite addio, invece, alla Classe B elettrica, sostituita da un nuovo modello elettrico di dimensioni cittadine della gamma EQ.

C'E' ANCHE UN SUV La monovolume della Stella sopravviverà dunque all'arrivo di un nuovo SUV compatto cui è stato affibbiato – ancora senza ufficialità – il nome di Mercedes GLB. Perché resiste? Perché la Classe B ha un discreto seguito a livello europeo e più che lusinghiero in Italia, soprattutto dopo la mutazione di Classe A da piccola monovolume a compatta sportiva. Di B-Class ne sono state vendute più di 9.000 nel 2016 e quasi 6.000 nel 2017. Poi, senza girarci troppo intorno, c'è da fare concorrenza a BMW Serie 2 Active Tourer, che pure gode di buona salute nello Stivale.