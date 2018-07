Autore:

Luca Cereda

SOVRAPPOSIZIONI? Nonostante Mercedes abbia appena presentato una Classe A berlina (salone di Pechino), l'anno prossimo vedremo in concessionaria una nuova Mercedes CLA. Aggiornata a tutto tondo con le ultime tecnologie di infotainment della Casa e con i motori più moderni. Ma che cosa la differenzia esattamente dalla Classe A L Sedan?

LO STILE La CLA ha sempre vendicato un'identità tutta sua, non riducibile a una semplice Classe A con la coda. Con un tetto più arcuato, che scivola dolcemente sul posteriore, dove sulla Mercedes CLA 2019 troverà un vano bagagli più lungo di prima. Stesso discorso per lo sbalzo posteriore, leggermente più lungo che in passato. Non avremo più, invece, il portellone della CLA Shooting Brake, una variante che nella scorsa generazione ha avuto poca fortuna.

COM'E' DENTRO Difficilmente ci stupiranno gli interni. Ci aspettiamo, né più né meno, lo stesso ambiente della Classe A hatchback che abbiamo recentemente provato. Ci sarà, dunque, la new entry della strumentazione digitale, probabilmente offerta di serie, abbinata a uno schermo dell'infotainment da 7 o 10,2 pollici: il tutto impacchettato in un pannello unico, il cruscotto widescreen di Mercedes.

IL SIRI DELLA STELLA Troveremo anche qui l'MBUX, l'interfaccia di infotainment dai comandi vocali evoluti che apprende le nostre abitudini e agisce in maniera predittiva. Ad esempio suggerendoci una telefonata da fare o una commissione che normalmente siamo soliti fare a un certo orario. Tutto questo grazie a una banca di dati raccolti nel tempo, immagazzinati in uno spazio cloud e rielaborati dal sistema. Un vero e proprio assistente, insomma, come il Siri di Apple o l'Assistente di Google.

SOTTO IL COFANO Cambiano anche i motori, almeno in parte. Anche la Mercedes CLA di seconda generazione monterà il nuovo 1.3 da 163 cv della Classe A 200, che al lancio sarà il gradino d'ingresso alla gamma a benzina, nella quale sono previste anche versioni più potenti, fino alla CLA 45 AMG che dovrebbe produrre circa 400 cv. Fronte diesel, il resiste il 1.5 sviluppato in collaborazione con Renault della CLA 180d. Il prezzo? Di poche migliaia di euro sopra il 30.000 (come partenza), ossia il prezzo base di una Classe A attualmente.