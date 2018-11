Autore:

Simone Dellisanti

POTENTE V6 Mercedes Classe X, il pick-up di lusso secondo Mercedes-Benz, è già approdato sul mercato con entrambe le motorizzazioni, diesel e benzina. Nonostante la casa tedesca abbia scelto per il suo futuro di percorrere più strade (benzina, full electric e ibrido) in Mercedes puntano ancora forte sul diesel e hanno dotato la Mercedes Classe X di nuovo motore diesel, il più potente in gamma: il V6 350 d 4Matic, associato al cambio automatico 7G-Tronic Plus e la trazione integrale permanente 4Matic, che distribuisce la potenza del motore fra asse anteriore e asse posteriore, con una ripartizione della coppia fissa 40 % / 60% a vantaggio dell'asse posteriore.

HORSE POWER Il nuovo motore diesel sviluppa 190 kW di potenza (al cambio 258 CV) per una coppia massima di 550 N, mentre lo 0-100 viene bruciato in 7,5 secondi. Quello che importa di più non è, però, la velocità ma la potenza che è in grado di sprigionare. Abbinato alla trazione integrale permanente, il nuovo V6 diesel convince per la capacità di portare il conducente attraverso percorsi difficili e instabili. Non ha importanza che davanti a voi vi siano strade bianche, innevate, asfaltate o del fuoristrada, la Mercedes Classe X è in grado di superare buona parte degli ostacoli che incontrerete sul vostro cammino e con così tanta potenza a disposizione, li supererà sempre con una certa facilità.

COME VA Ho provato la Mercedes Classe X con il nuovo motore diesel V6 350 d sia sulle normali strade asfaltate, sia su un percorso off road adibito per l'occasione e posso dirvi che la risposta ai bassi regimi è pronta e l'erogazione della potenza non è mai prepotente ma liscia e lineare, con la coppia di 550 Nm che entra in gioco tra 1.700 e 3.500 giri/min. Sono stati limitati, invece, il rumore e le vibrazioni anche in caso di brusche accelerazioni in full throttle (il fruscio aerodinamico è comunque presente) questo aumenta il comfort a bordo e le orecchie del guidatore e dei suoi ospiti non sono disturbate all'interno dell'abitacolo. Da segnalare che dopo una giornata passata in sua compagnia, il computer di bordo mi ha segnalato 10l\100 km di consumo medio. Sul percorso fuoristrada ho apprezzato la possibilità di selezionare tre modalità di trazione integrale: 4MAT è la modalità più leggera e sportiva, da prediligere nei percorsi più leggeri, 4H per una migliore trazione fuoristrada, senza le ridotte, e 4L per i percorsi fuoristrada particolarmente impegnativi, con le ridotte, dove è necessario superare ostacoli di una certa difficoltà.

5 MODALITA' Se a questo aggiungiamo il fatto che la Mercedes Classe X mette a disposizione il Dynamic Select avrete un veicolo camaleontico in grado di adattarsi a tante situazioni e ostacoli diversi. Premendo un tasto posizionato nella consolle centrale e selezionando le modalità disponibili (Comfort, Eco e Sport) cambieranno i tempi di risposta del motore e del cambio. Presenti anche due modalità aggiuntive. La modalità Manuale che riserva al guidatore la possibilità si scegliere la marcia desiderata, da ricordare che in questo caso gli innesti si faranno molto corti, e la modalità Off-Road che appiattisce la risposta del gas per prediligere il controllo dell'acceleratore.

COM'E' FATTO Le buone prestazioni del motore sono supportate dalla struttura leggera di tutto il motore che non aggiunge peso inutile al pick up, inoltre è presente un rivestimento altamente tecnologico per le canne dei cilindri in Nanoslide, lo stesso materiale che viene usato per alcune parti delle vetture di Formula Uno.

CAMBIA CHE TI PASSA E il cambio? Nulla da eccepire. Il cambio automatico 7G-Tronic PLUS dà la possibilità di avere le palette al volante, di serie, per permettere al guidatore di scegliere, all'occorrenza, il rapporto più adatto nel caso ci si avventuri in un percorso di fuoristrada. In condizioni normali gli innesti sono fluidi e nell'immettere la marcia non c'è una perdita di potenza. Inoltre gli innesti sono ravvicinati e non necessitano di particolari allunghi grazie alla coppia presente ai bassi regimi.

PREZZI E USCITA La Mercedes Classe X con il nuovo motore V6 350 d 4MaticV6 è già disponibile nelle concessionarie negli allestimenti Progressive (con cerchi in lega da 17”, interni in tessuto con pelle nera dedicata al volante e freno a mano, clima bizona con bocchette cromate e 8 speaker per diffondere l’audio) e Power (che offre cerchi da 18”, protezioni cromate per i paraurti, fari Led High Performance, sedili regolabili elettricamente rivestiti in ecopelle e microfibra. Il prezzo d'attacco è di 43.000 euro per la versione Progressive e 45.300 euro per la versione Power.