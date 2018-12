Autore:

Marco Congiu

PRIMA DELLA CLASSE Hot hatch. È questo il nome inglese con cui vengono battezzate le sportive a 3 o 5 porte. È una categoria di auto che ha come capostipite spirituale la prima, leggendaria Volkswagen Golf GTI, ma che nel corso degli anni ha saputo sfornare veri e propri mostri sacri. Di recente stiamo assistendo ad un rifiorire di questa categoria, grazie a perle di tutto rispetto. Sì, ma se io volessi una vettura sportiva che sappia coniugare divertimento senza troppi eccessi? La risposta prova a darla Mercedes, con la nuovissima AMG A35 2018. Presentata al Salone di Parigi 2018, la versione vitaminizzata della nuova Classe A rappresenta la porta d'ingresso al mondo AMG. Ma non per questo significa che sia figlia di un Dio minore, anzi.

CATTIVA, NON CAFONA Disponibile in una ricca palette colori, la Mercedes-AMG A35 si presenta con un look decisamente rock. Il frontale della Classe A si arricchisce di splitter e deviatori di flusso utili ai fini aerodinamici ed estetici ed apre la bocca, pardon, aumenta le dimensioni delle prese d'aria per raffreddare il propulsore anteriore. In taglio laterale recitano la parte del leone i cerchi ad hoc da 18”, con minigonne dotate di profili a contrasto ed un posteriore che sembra quasi pronto per la pista grazie ad un alettone importante, un diffusore nero lucido ed una coppia di terminali di scarico dal quale il due litri turbobenzina farà sentire la sua voce. Ah, per la cronaca, in questo caso i terminali sono veri, non come alcune versioni che si sono piegate al design.

OSARE, OSARE, OSARE Gli interni della Mercedes-AMG A35 sono stati rivisti in chiave più sportiveggiante rispetto alla Classe A. I sedili incorporano schienale e poggiatesta, con inserti a contrasto che corrono lungo le profilature dell'abitacolo. La plancia, come da tradizione, è dominata dalla coppia di display da 10.25” da dove si leggono le informazioni della strumentazione di bordo e si comanda l'infotainment arricchito dal sistema MBUX. Il volante è sagomato nella parte bassa, elemento dal chiaro spirito racing, ma oltre a questo mi sarei aspettato un arredamento più ricco, capace di farmi immaginare per un attimo di calarmi in un'auto prodotta dalla stessa casa che dal 2014 domina in lungo e in largo in Formula 1.

TUTTO CUORE Sotto il cofano della Mercedes-AMG A35 2018 troviamo il 2.0 litri quattro cilindri turbobenzina che equipaggia la A200, opportunamente rivisto dai tecnici di Affalterbach. Grazie ad una rivisitazione del turbo – adesso del tipo twin scroll – il motore eroga 306 CV e 400 Nm di coppia a 3.000 giri/min. Valori simili fanno scattare la A35 da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi, prima di toccare una velocità massima autolimitata a 250 km/h. Scelta obbligata per la trasmissione, automatica a doppia frizione a 7 rapporti. Presenti i paddle al volante per godere al meglio di una guida sportiva. La trazione integrale 4Matic funziona grazie ad una frizione multidisco che si aziona trasferendo fino al 50% della coppia al posteriore a quando la centralina legge uno slittamento dell'avantreno.

AIUTI DA SPORTIVA Sono cinque le modalità di guida presenti nella AMG A35, dalla più conservativa Slippery alla più sportiva Sport+. Questa scelta ci permette di andare a parametrare la risposta di sterzo, trasmissione e acceleratore a seconda della tipologia di guida che vogliamo adottare; in Sport+, ad esempio, la A35 è capace di scalare due marce in una volta sola. Da sottolineare come l'elettronica, attraverso un sistema ribattezzato AMG Dynamics, vada a pinzare la ruota posteriore interna durante la percorrenza di curva, fattore che secondo i tecnici di Affalterbach dovrebbe incentivare il piacere di guida.