Autore:

Emanuele Colombo

POTREBBE ARRIVARE NEL 2019 Le foto spia della nuova Mercedes-AMG CLA 45, che potrebbe debuttare nel corso del 2019, non rendono giustizia alla tecnologia nascosta sotto al cofano. In base agli ultimi rumors, infatti, il motore della nuova coupé a 4 porte potrebbe essere davvero sofisticato e trarre profonda ispirazione dal mondo delle corse.

COMPRESSORE ELETTRICO Tanto per cominciare, un sistema di sovralimentazione elettrica alimentato da una batteria a 48 volt dovrebbe permettere di ottenere circa 400 CV dal quattro cilindri da 2,0 litri senza alcun turbo lag. Oltre a ciò, alcune voci suggeriscono che la prossima CLA 45 potrebbe essere ibrida, con un motore elettrico montato tra il motore e il cambio automatico a 7 marce, come sulla CLS 53.

IPOTESI IBRIDO Va detto, però, che è molto improbabile che un compressore elettrico e l'elettrificazione del powertrain coesistano su uno stesso modello di questa fascia: perché comporterebbero costi molto elevati e una complicazione meccanica difficile da giustificare, anche per i canoni dell'ingegneria tedesca.

COME CAMBIA IL DESIGN Sia come sia, rispetto al modello standard la CLA 45 sarà caratterizzata – senza troppe sorprese – da prese d'aria più grandi, ruote maggiorate, assetto ribassato, diffusore posteriore e quattro grandi scarichi. Un cofano del bagagliaio ridisegnato dovrebbe contribuire a migliorare il carico aerodinamico, anche se parlare di reale downforce su auto come queste è quasi certamente eccessivo.

LASCIA O RADDOPPIA Rispetto alla Mercedes-AMG CLA della precedente generazione i prezzi potrebbero salire in modo significativo, visto che la Casa punta a moltiplicare l'offerta delle versioni sportive affiancando alla CLA 45 da 400 CV anche una CLA 35 con 340 CV di potenza, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi, per battere le Porsche Cayman di pari prezzo.