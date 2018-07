Autore:

Marco Rocca

CI SIAMO QUASI Tanto lo so che siete tutti lì ad aspettare la versione cattiva, quella che se la giocherà con VW Golf R, per dirne una. Bè, eccola anche se ancora un bozzetto. La nuova Mercedes Classe A AMG 35 dovrebbe erogare circa 335 cv.

2 LITRI DA 300 CV Potevano fare di più state boffonchiando? Bisogna tenere presente che al vertice ci sarà la Classe A 45 AMG che supererà la soglia dei 400 cv. Il cuore pulsante della Classe A 35 AMG dovrebbe nascere dal 2.0 litri turbo della A 250, rivisto in varie parti fra cui pistoni e centralina (la A 250 scarica a terra 224 cv). Il tutto, poi, sarà condito dalla trazione integrale 4Matic e dal cambio doppia frizione a 7 marce, anch'esso rivisto nelle logiche di funzionamento.

ARRIVA NEL 2019 Insieme al motore le modifiche saranno tante a cominciare dall'assetto, passando per lo sterzo, freni e infine sul look. Tutto in chiave sportiva, ovviamente, ma con lo stile e la sobritetà tipicamente Mercedes. In attesa di vederla nelle prime foto spy, già si vocifera che la Mercedes Classe A 35 AMG arriverà in concessionaria a inizio 2019, dopo la presentazione al prossimo Salone di Ginevra.