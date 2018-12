Autore:

Emanuele Colombo

SVELATO QUANTO COSTA Che effetto fa starci a bordo e le impressioni al volante della nuova monovolume Mercedes Classe B 2019 ve l'abbiamo raccontato due settimane fa in occasione della prima prova su strada (qui l'articolo). Quello che all'epoca non sapevamo ancora erano i prezzi, che ora Mercedes-Benz ha ufficializzato, almeno per quanto riguarda il modello d'ingresso della gamma, ossia la Mercedes Classe B 180 Automatic Executive da 136 CV.

LE NOVITÀ IN BREVE Rinnovata nel design, ora più sportivo, e aggiornata nelle tecnologie di bordo, la nuova Classe B ha, fin dal modello base, l’innovativo sistema multimediale MBUX con assistente virtuale che permette comandi vocali più intuitivi e naturali, grazie a un software intelligente che apprende dall’esperienza. Rinnovate anche le motorizzazioni, ora conformi alla normativa Euro 6d-Temp.

IL PREZZO DELLA MERCEDES B180 La gamma della nuova Mercedes Classe B si articola su quattro allestimenti. Si parte con la Executive, che a un prezzo di attacco di 27.140 euro si distingue per la mascherina del radiatore con doppia lamella e Stella centrale, alloggiamenti dei retrovisori in tinta con la carrozzeria, cerchi da 16 pollici (da 17" con motorizzazioni a partire da 163 CV), volante sportivo, clima automatico, inserti in carbon look e naturalmente il sistema MBUX con display da 7 pollici.

FA IL SALTO CON LE CROMATURE L'allestimento Sport guadagna una calandra con doppia lamella verniciata in argento, inserto decorativo cromato, elemento cromato nella grembialatura anteriore e in quella posteriore, listelli sulla linea di cintura color cromo, sottoporta in tinta con la carrozzeria e cerchi in lega leggera da 16 pollici, che crescono fino a 17 pollici di diametro nelle versioni da 163 CV in su.

PER VEDERCI MEGLIO Un gradino più in alto si colloca la nuova Mercedes Classe B Sport Plus, che in aggiunta all'allestimento precedente propone un elemento decorativo cromato sulla linea dei finestrini, mascherine dei terminali di scarico integrate, cerchi in lega leggera da 17 pollici e fari LED High Performance.

SCARPE GROSSE... Il top della gamma è costituito dall'allestimento Premium, che si riconosce per la mascherina del radiatore Matrix e lamella singola, grembialatura anteriore e posteriore AMG con mascherine dei terminali di scarico a vista, rivestimenti dei sottoporta AMG, cerchi in lega leggera AMG da 18 pollici e fari LED High Performance.

PER UN LOOK PIÙ GRINTOSO Per gli incontentabili, il Pacchetto Night permette di personalizzare gli allestimenti Sport Plus e AMG Premium con doppia lamella nera della mascherina del radiatore, dettagli neri sugli alloggiamenti dei retrovisori esterni ed elementi decorativi nei paraurti, vetri del vano posteriore oscurati, cerchi in lega leggera bicolori da 18 pollici.