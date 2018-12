Autore:

Giulia Fermani

FOTO SPIA Il 2018 ha visto il debutto sia della Classe A sia del modello A35 di AMG, a distanza di appena pochi mesi uno dall’altro. Con la presentazione a metà gennaio della CLA, dunque, viene spontaneo aspettarsi che presto vedremo debuttare anche la Mercedes CLA 35 e 45 (o almeno una delle due). Chissà che questo non avvenga proprio in occasione del prossimo Salone di Ginevra 2019 e, perché no, magari insieme alla nuova A45. Stiamo correndo troppo, forse, ma nel frattempo sono arrivate le foto spia della Mercedes-AMG CLA 35.

PROTOTIPI QUASI FINALI Salvo il fatto che non tutti hanno i fari a LED, i prototipi sembrano quasi pronti. E questi non sono i modelli pesantemente mimetizzati o incompleti che abbiamo visto tutto l'anno. No, entrambi hanno anche il colore di produzione, che è sempre un buon segno. Uscendo da sotto l'involucro in diverse parti del corpo vettura del 35, vediamo la stessa tonalità di giallo scelto per la A35 akl momento del lancio.

SCHEDA TECNICA Il listino della CLA 35 dovrebbe aggirarsi intorno ai 40.000 euro per il modello con lo stesso motore 2.0 litri quattro cilindri turbobenzina che equipaggia la Mercedes-AMG A35 2018 che, grazie al turbo twin scroll, eroga 306 CV e 400 Nm di coppia a 3.000 giri/min. Il risultato? La Mercedes-AMG CLA 35 scatta da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi, prima di toccare una velocità massima autolimitata a 250 km/h. Scelta obbligata per la trasmissione, automatica a doppia frizione a 7 rapporti (AMG SPEEDSHIFT DCT 7G ). La trazione integrale 4Matic funziona grazie ad una frizione multidisco che si aziona trasferendo fino al 50% dell’energia nella parte posteriore.