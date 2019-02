Autore:

Giulia Fermani

PEUGEOT GINEVRA 2019 Mancano ormai meno di due settimane all'inizio dell'89ma edizione del Salone di Ginevra 2019. Sul palco della kermesse elvetica Peugeot porterà la nuova Peugeot 208 2019 e la Concept 508 Peugeot Sport Engineered completamente elettrica, che anticipa linee e forme delle nuove ‘sportive’ del Leone francese.

PEUGEOT 208 2019 La nuova Peugeot 208 al debutto al Salone di Ginevra 2019 prende in prestito stilemi dalla concept Fractàl e dalla nuova 508, coi fari anteriori e posteriori che ricalcano in scala ridotta proprio i gruppi ottici della berlina di famiglia. La Peugeot 208 di seconda generazione arriverà in concessionaria in estate e solamente a cinque porte. Le novità più interessanti, però, sono sotto al cofano: oltre alla conferma dell'arrivo di una Peugeot 208 elettrica (dal prezzo ipotizzabile superiore ai 25.000 euro), la gamma motori dovrebbe arricchirsi con una versione mild hybrid a fianco delle varie declinazioni di potenza del 1.2 PureTech turbobenzina e del 1.5 BlueHDi.

PEUGEOT 508 CONCEPT Dalla costola della Nuova Peugeot 508 fastback, in versione Plug-in Hybrid, è nata invece la concept 508 Peugeot Sport Engineered che, alla fastback da cui deriva aggiunge un nuovo propulsore esclusivamente elettrico e nuove linee più squadrate. La concept 508 combina tre motori (il benzina PureTech 200, un motore elettrico da 110 CV sull’anteriore e un altro elettrico da ben 200 CV sull’asse posteriore), due fonti di energia e quattro ruote motrici per una coppia massima di ben 500 Nm.