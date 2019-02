Autore:

Giulia Fermani

SMART SEMPRE PIU' SMART Al Salone di Ginevra 2019 Smart porta una concept EV che celebra il passaggio a un'energia pulita. Smart Forease+, nata sulla base della EQ ForTwo Cabrio, è una dichiarazione di intenti sul futuro -elettrico- di Smart. Le ultime Smart a motore endotermico verranno consegnate entro il 2019: dal 2020 infatti verranno prodotte solo Smart, sia fortwo sia forfour, elettriche. Il marchio è già completamente elettrico negli Stati Uniti, in Canada e in Norvegia.

ANDRA' IN PRODUZIONE? La Smart Forease+ è l'erede diretta della concept che il brand del Gruppo Daimler ha portato allo scorso Salone di Parigi 2018 in occasione del suo 20mo compleanno. Il nuovo concept è molto simile alla Forease di Parigi ma presenta una capote rimovibile, accenti arancioni, ruote più grandi con un design diverso e una forma a coda di rondine che rende subito riconoscibile la parte posteriore. Diventerà un modello di produzione? Non ci resta che aspettare l'inizio del Salone di Ginevra per saperne di più.