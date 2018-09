Autore:

La Redazione

LA GRANDEUR? Manca ancora qualche mese ed al momento, dell'edizione 2018 del Salone dell'Auto di Parigi, si parla soprattutto di rinunce clamorose. A partire da quella del Gruppo FCA, che diserterà in blocco il Mondial de l'Auto 2018, affidando esclusivamente a Ferrari e Maserati il compito di presidiare i padiglioni di Paris-Porte de Versailles. Al netto dei forfait, la rassegna transalpina (4-14 ottobre 2018) resta per gli appassionati e gli addetti ai lavori una rassegna da non perdere. Motorbox sarà sul campo e vi racconterà nei minimi dettagli le anteprime. Mostrandovi dal vivo i nuovi modelli e parlando di persona coi protagonisti del settore. In attesa di popolare il nostro speciale di articoli e breaking news, ripassiamo insieme cosa è successo al Paris Motor Show negli ultimi 10 anni. Di seguito i link alle cinque precedenti edizioni.

LE TEDESCHE Grandi aspettative per i costruttori ed i gruppi tedeschi. In ordine alfabetico, Audi porterà la nuova A1 Sportback e la nuovissima Q3, mentre non sono ancora confermate le voci di un possibile esordio europeo per la e-Tron, primo SUV elettrico di Ingolstadt. BMW si fa forte della nuova Z4, spider dell'elica alla sua terza generazione, e della nuova Serie 3, che arriverà a sorpresa all'ombra della Tour Eiffel. Mercedes, invece, svelerà la nuova AMG A35, versione sportiva di ingresso della nuova Classe A firmata Affalterbach, oltre alla nuova Classe B, nuova GLE e alla EQC, SUV elettrico presentato poche settimane fa. Sport Utility anche per Porsche, che ha scelto Parigi per svelare il restyling della Macan. Sempre nell'ottica del Gruppo Volkswagen, non mancheranno Skoda Kodiaq RS e Karoq declinata negli allestimenti Scout e Sportline, oltre a Seat con l'attesa Tarraco.

LE FRANCESI Il Gruppo PSA sarà presente con tre marchi al Salone di Parigi 2018, ad eccezione di Opel. Citroen porterà all'esordio nel Vecchio Continente la nuova C5 Aircross, SUV di medie dimensioni stretto parente di Grandland X e 3008. Peugeot, invece, punta forte sulla concept e-Legend, auto dalle forme retrò riviste in salsa moderna e dotata di motricità elettrica, oltre a 508 station wagon hybrid e 3008 Hybrid4. DS svelerà al grande pubblico la nuovissima e attesa DS3 Crossback, secondo SUV del marchio che ambisce a diventare premium, oltre al prototipo elettrico DS X e-tense. Il Gruppo Renault, dal canto suo, punta a stupire con una concept elettrica a guida autonoma, oltre alla Kadjar 2019 restyling. Non mancheranno Alpine, che porterà con sé la completa famiglia A110 declinata in diverse configurazioni, e Dacia con un'edizione speciale della Sandero Stapway e dell'immortale Duster.

LE ASIATICHE Tante chicche interessanti provenienti dall'Estremo Oriente. Kia porta a Parigi 2018 la nuovissima Proceed, shooting brake dalle forme interessanti e dalla grinta sicura, oltre alla Ceed GT e alla Sportage 2018. Hyundai risponde con il restyling della Tucson e con la i30 N Fastback. Dal giappone arrivano tante novità per Toyota: la Yaris Y20 e GR Sport, la nuova Corolla station wagon e la Camry. Suzuki, invece, punta sulla nuovissima Jimny 2019 e sul restyling della Vitara.

Salone di Parigi 2016

Salone di Parigi 2014

Salone di Parigi 2012

Salone di Parigi 2010

Salone di Parigi 2008