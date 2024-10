Mini John Cooper Works Electric: più potente, non così potente. Video

Prima volta per una JCW a batterie. 258 cv di potenza, trazione anteriore, look esterno e interno dedicato. Video anteprima

Sin da quando Mini Hatchback diventò un'utilitaria (anche) elettrica, ci siamo sempre chiesti che effetto farebbe una Mini John Cooper Works senza un 4 cilindri sotto il cofano. L'attesa è finalmente giunta al termine: come pronosticato, nuova Mini JCW Electric - insieme a nuova Mini Aceman JCW - timbra il cartellino al Salone di Parigi 2024. Al contrario, non c'è traccia di nuova Mini JCW benzina (a differenza dei pronostici). Comunque: clicca Play sulla foto di cover per una mini video anteprima e leggi sotto tutte le specifiche.

Nuova Mini JCW Electric, anteprima a Parigi 2024

MOTORE La prima Mini JCW a batterie registra una potenza massima di 258 CV, ma il valore massimo è disponibile solo per brevi raffiche, tramite funzione ''Electric Boost''. La potenza standard ammonta invece a 230 CV, ovvero (solo) 12 CV in più rispetto ai 218 CV di Cooper SE. La coppia massima è di 340 Nm e lo 0-100 km/h viene coperto in 5,9 secondi, il che la rende ben 2,2 secondi più veloce di Cooper SE. La potenza deriva da un solo motore montato anteriormente e, sebbene il livello di prestazioni sia a grandi linee equivalente a quello delle Mini JCW a benzina a cui ci siamo abituati nel corso degli anni, è al di sotto di quello offerto da alcune delle più muscolose hot hatch elettriche. Vedi MG4 XPower o Smart #1 Brabus. Non è tuttavia escluso che un sistema bi-motore faccia la propria comparsa in un futuro prossimo venturo: dopotutto, la piattaforma non esclude l'adozione di un motore pure al retrotreno.

Potenza di 258 CV, coppia di 350 Nm

TELAIO Come Cooper S, nuova JCW Electric è dotata di un pacco batteria da 54 kWh, con ricarica rapida CC fino a 95 kW (10-80% in circa 30 minuti) e autonomia di 371 km (non di molto inferiore, quindi, nonostante l'upgrade di potenza del motore). Fondamentale è che la batteria sia montata il più in basso possibile, il che dovrebbe favorire il classico go-kart feeling. A proposito: il telaio è dedicato, con molle e ammortizzatori personalizzati, cerchi da 18 pollici avvolti in un set di pneumatici ad alte prestazioni. Immancabile l'alettone posteriore

ESTERNI A parte i cerchi, il design esterno rispecchia in gran parte la Cooper in allestimento JCW, con dettagli rossi, elementi di rifinitura scuri e un frontale aggressivo. Semmai, lo spoiler posteriore è più grande e incorpora profili aerodinamici su entrambi i lati, oltre all'opzione aggiuntiva di un colore del tetto graduato, che si fonde perfettamente con il tradizionale tetto galleggiante. Anche il portellone posteriore riprende la decorazione a decalcomania. Fa strano forte, invece, come sotto il paraurti manchino gli scarichi: niente da ''scaricare'', qui.

Niente terminali di scarico. Strano ma... ovvio

INTERNI Il cruscotto imbottito presenta un motivo specifico. Finiture personalizzate anche per i sedili, le portiere e la cinghia in tessuto sul volante. L'interfaccia touchscreen centrale flottante incorpora tutte le solite caratteristiche Mini di nuova generazione: elementi specifici JCW sono il contatore di potenza e coppia, il G-meter e l'accelerometro.

Abitacolo molto John Cooper style

IL LANCIO Nuova Mini John Cooper Works Electric sarà disponibile per gli ordini nel corso del mese di novembre 2024, con i primi clienti che riceveranno le loro auto a primavera 2025. Prezzo ancora sconosciuto: ci si aspetta un listino a partire da circa 40.000 euro, ma vi teniamo aggiornati.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/10/2024