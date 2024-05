Nuova Mini JCW scalda "i motori". Perché ne avrà due... Video anteprima

Approfittando del ricambio generazionale, dalle strade (e dalla pista) si è presa una breve pausa. Dai pensieri dei suoi fan, invece, non è mai del tutto uscita. Fan la cui pazienza sta per essere premiata. Nuova Mini John Cooper Works debutterà in autunno e per la prima volta in assoluto sarà disponibile in due configurazioni contrapposte: full electric e a benzina. La versione elettrica era data per scontata, una John Cooper a benzina invece era ancora oggetto di dubbio. Ora, la conferma della doppia scelta. Appuntamento, a occhio e croce, a ottobre 2024. Anzi, assai prima: l'esordio dinamico è in programma alla 24 Ore del Nürburgring il 1° giugno. Carrozzeria ben camuffata, propulsore (termico) libero di ruggire. Un breve video offre un assaggio, clicca Play sulla foto di cover e sfoglia anche la gallery.

Nuova Mini JCW, prime foto ufficiali

ALLACCIATE LE CINTURE Benché l'aspetto dell'auto di serie e le specifiche rimarranno segrete, molto presto apprenderemo dunque di che cosa sia capace la più iconica delle hot hatch. In vista della celebre corsa di resistenza nell'Inferno Verde, Mini (che partecipa tramite il team privato Bulldog Racing nella categoria SP 3T) promette “una vetrina indimenticabile” per un'auto “sviluppata per oltrepassare i limiti della velocità e dell’agilità”. Ci possiamo fidare.

A bocca spalancata

RALLY TRIBUTE Il camuffamento di nuova Mini JCW ''Ring ready'' utilizza la stessa combinazione di colori rosso e bianco delle classiche auto da rally Mini degli anni Sessanta, in particolare quella che Paddy Hopkirk portò alla vittoria al Rally di Monte Carlo del 1964. Anche la numerazione “37” è un omaggio alla leggenda della Mini che conquistò il ''Monte''. Nonostante giochi a nascondino, l'auto semina preziosi indizi: come il motivo a bandiera a scacchi della griglia ottagonale, che sembra anche essere più aperta per consentire un migliore raffreddamento, i passaruota più svasati e, al posteriore, doppio spoiler sul tettuccio e un unico grande tubo di scarico al centro del paraurti. Inalterati rispetto al resto della nuova gamma Mini Cooper sono invece sia la classica forma rotonda dei fari, sia i pannelli delle luci posteriori personalizzabili. Ma arriviamo al cuore del discorso: il powertrain, o meglio, ''i'' powertrain.

Scarico centrale, assetto ''gara''

CONSERVATIVA... L'ultima iterazione di Mini JCW si faceva portare a spasso da una versione altamente ottimizzata del 2,0 litri quattro cilindri turbo benzina di Mini Cooper S e sospettiamo che l'erede batterà lo stesso identico percorso. E se nuova Mini Cooper S sviluppa 201 CV (rispetto ai 176 CV della generazione precedente), da nuova Mini JCW è realistico aspettarsi 250 CV o poco meno, rispetto ai 228 CV del vecchio modello. Sfortunatamente, è altresì quasi certo che nuova JCW non sarà offerta con cambio manuale, dato che anche Mini Cooper standard è oggi disponibile esclusivamente con cambio automatico doppia frizione a 7 marce. Alla 24h del 'Ring partecipa anche una seconda Mini JCW, che al contrario adotta la trasmissione manuale: eh certo, perché è la stessa Mini che gareggiò nel 2023, finendo a podio. In questo modo, tuttavia, potremo misurare meglio eventuali progressi.

Per nuova Mini JCW, 250 CV (termici o elettrici)?

...E RIVOLUZIONARIA Dal canto suo, nuova Mini John Cooper Works Electric, sigla breve Mini JCW E, ricorrerà probabilmente allo stesso gruppo motore/batteria di Mini Cooper SE, ma con specifiche superiori. La batteria avrà sempre una capacità di 54,2 kWh (ma assicurerà un grado di autonomia inferiore, rispetto agli attuali 400 km circa). Dall'unità motrice, Mini potrebbe invece ricavare una potenza simile a quella della JCW turbo benzina, ovvero circa 250 CV (rispetto ai 218 CV della Cooper SE). Nonostante la piattaforma (che è diversa da quella di Mini a benzina) sia in grado di ospitare una configurazione a doppio motore e quattro ruote motrici, ci aspettiamo infine che nuova Mini JCW E conservi la trazione anteriore. Proprio come la sua prossima rivale, ovvero Alpine A290. Che strano duello.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/05/2024