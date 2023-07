Nuova Mini Cooper elettrica, in arrivo una versione high performance JCW?

Beccata la tre porte a batterie in veste sportiva, che potrebbe avere fino a 250 CV e, va da sé, entrerà a far parte della scuderia John Cooper Works

Lo abbiamo scoperto poco alla volta, conoscendo uno dopo l’altro ogni modello della nuova gamma Mini 100% elettrica. Il costruttore inglese, da anni sotto il controllo di BMW, ha svelato poco alla volta tutte le varianti di carrozzeria della compatta BEV. Insomma, abbiamo imparato che la futura generazione di Mini sarà molto interessante. Tuttavia, la Casa britannica offrirà una Cooper completamente elettrica costruita in Cina, ma continuerà ad avere a listino una variante con motore convenzionale, che sarà costruita a Oxford, nel Regno Unito. Come al solito, anche il modello con motore a combustione comprenderà un pacchetto sportivo JCW (John Cooper Works), ma oggi abbiamo pizzicato su strada un prototipo molto particolare, cioè quello che sembra essere un esemplare di JCW ma… completamente a batterie.

Mini Cooper JCW elettrica: potrebbe avere potenza di 250 CV

STILE MODERNO E SPORTIVO IN CHIAVE BEV Sotto la pesante mimetica si nota il design conosciuto delle Mini elettriche di nuova generazione con il frontale caratterizzato dalla calandra “chiusa”, i parafanghi larghi, le maniglie delle portiere incassate nella carrozzeria e un accenno di estrattore sulla parte bassa del paraurti posteriore. Ma uno degli elementi di maggiore impostazione sportiva della Mini tre porte è il grande spoiler sistemato sopra il lunotto. Di generose dimensioni, avrà una funzione estetica e funzionale per migliorare l’aerodinamica e contribuire alla riduzione dei consumi di energia.

Mini Cooper JCW elettrica: debutto previsto nel 2025PRESTAZIONI E AUTONOMIA ADEGUATE A tal proposito, la promessa autonomia combinata nel ciclo WLTP fino a 385 chilometri sarà ancora disponibile in combinazione con la batteria da 40 kWh a bordo della Mini Cooper E da 181 CV. Invece, la più performante Cooper SE da 215 CV dovrebbe alzare nettamente l’asticella, grazie alla capacità della sua batteria di 54 kWh. Per quanto riguarda la qui presente variante JCW, che potrebbe arrivare in versione definitiva nel 2025, è possibile che il motore elettrico possa arrivare a una potenza di circa 250 CV per regalare prestazioni da vera “bruciasemafori”, fermo restando la batteria da 54 kWh.

