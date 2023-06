Il concept di Mini Aceman protagonista a Goodwood 2023

Dopo la presentazione dello scorso anno, il concept di Mini Aceman farà il suo debutto ufficiale al Goodwood Festival of Speed 2023. Nuova Aceman andrà a colmare quel ''vuoto'' che attualmente esiste fra la Cooper 3 porte e la Countryman (qui le prime foto spia). Un crossoverino full-electric dalle dimensioni compatte e dal look innovativo, con soluzioni di design che ritroveremo sui modelli Mini del futuro. Il concept di Mini Aceman fa ampio utilizzo di materiali ecosostenibili con superfici interne rivestite con tessuti riciclati. Tutto ciò si accompagna a un alto livello di digitalizzazione dell’abitacolo, con comandi digitali e un nuovo display principale OLED circolare a centro plancia.

Concept Mini Aceman: gli interni

LO STILE DEL FUTURO Esternamente Mini Aceman si presenta con un look distintivo, con dettagli che richiamano i classici elementi stilistici brand inglese. È il caso dei fari circolari con proiettori Matrix LED, abbinati alla griglia retroilluminata, che a sua volta incorpora una porzione della Union Jack. Il prototipo presentato l’anno scorso disponeva inoltre di un portapacchi color British Racing Green, che grazie all'effetto cangiante del rivestimento in PVD, brillava in diverse tonalità di blu, viola, verde, turchese e rosa. Al momento non si conoscono dettagli su specifiche del motore e della batteria del crossover EV inglese, tuttavia non è da escludere che alcune specifiche vengano rivelate proprio in occasione del Goodwood Festival of Speed che si svolgerà dal 13 al 16 luglio 2023.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/06/2023