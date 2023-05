Volvo: il mini SUV elettrico EX30 abbatte la CO2 prima ancora di muoversi

Per anni è stato il marchio più attento alla sicurezza stradale e nell'era dell'elettrificazione Volvo spinge l'acceleratore sulla sostenibilità, affermando che il SUV compatto Volvo EX30 (il cui debutto è previsto per il prossimo 7 giugno) sarà l'auto a più basso impatto ambientale mai prodotta dalla Casa di Goteborg. La metrica è quella della ''carbon footprint'', traducibile con emissioni di CO2, riferite a un ciclo di vita utile del veicolo di 200.000 km. In base alle stime del Costruttore che si basano sul paniere energetico europeo (cioè tenendo conto del tipo di centrali elettriche utilizzate nel vecchio continente), ogni nuova Volvo EX30 sarà responsabile dell'immissione in atmosfera di 30 tonnellate del famoso gas serra: con un risparmio del 25% rispetto a quanto producono le attuali Volvo C40 e XC40 a motore tradizionale.

Volvo EX30: la riduzione della CO2 passa anche per interni razionalizzati

I TAGLI NEL DETTAGLIO 12 delle tonnellate di CO2 nel ciclo vita, sarebbero determinate dall'energia per ricaricare le batterie e 18 tonnellate deriverebbero dal processo produttivo. Con un approccio draconiano, Volvo ha semplicemente ridotto la quantità di componenti e materiali impiegati per costruire l'auto, con particolare attenzione a far svolgere più funzioni a ciascuna parte degli interni. Ciò che non poteva essere eliminato è stato poi reso meno impattante sull'ambiente: circa il 25% di tutto l'alluminio e il 17% dell'acciaio utilizzati nel veicolo sono riciclati. Riciclato anche il 17% delle plastiche, che troviamo per esempio nei paraurti, e insieme a materiali rinnovabili anche nei rivestimenti delle portiere, del cruscotto e dei sedili. Per la selleria, i clienti potranno scegliere tra interni in lino, lana e denim, che reimpiega il 70% di poliestere riciclato. Il denim, in particolare, sarebbe particolarmente virtuoso anche perché sfrutta scarti di lavorazione troppo piccoli per il reimpiego nell'industria dell'abbigliamento.

Volvo EX30: uno dei materiali green impiegati per gli interni

GLI OBIETTIVI A MEDIO E LUNGO TERMINE Al termine del suo ciclo di vita, la Volvo EX30 sarà riciclabile al 95%, con il rimanente 5% che potrà essere utilizzato ''per la produzione di energia'' (termovalorizzato? n.d.r.). ''Il nostro nuovo EX30 è un grande passo nella giusta direzione per le nostre ambizioni di sostenibilità'', dice Anders Kärrberg, Global Head of Sustainability. “Entro il 2025, miriamo a ridurre le nostre emissioni complessive di CO2 per auto del 40% rispetto ai livelli del 2018, attraverso una riduzione del 50% delle emissioni complessive dallo scarico e una riduzione del 25% delle emissioni derivanti dal processo produttivo, dall'approvvigionamento di materie prime e dalla catena di fornitura. Il tutto con l'obiettivo di diventare un'azienda climaticamente neutra entro il 2040''.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/05/2023