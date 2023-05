Volvo EX30: il video teaser e i disegni di brevetto in anteprima

L'annuncio è finalmente arrivato per vie ufficiali, la presentazione del mini SUV elettrico Volvo EX30 è prevista per il prossimo 7 giugno e da Goteborg, via YouTube, arriva il video teaser per confermarlo. Guardatelo qui sotto che poi ne riparliamo, visto che oltre al filmato sono spuntati in Rete anche i rendering della richiesta di brevetto, che forniscono qualche indizio in più su quali siano le forme definitive della carrozzeria.

IL PRIMO INDIZIO Una prima immagine del crossover compatto 100% elettrico - destinato a essere più economico e più piccolo dell'attuale XC40 Recharge plug-in hybrid - era già stata mostrata durante la recente presentazione della nuova ammiraglia Volvo EX90: uno scatto che ritraeva le due vetture in controluce da una prospettiva 3/4 posteriore, da cui si notavano luci quasi identiche e proporzioni simili, anche se su scala nettamente ridotta (qui sotto).

Volvo EX30: in arrivo il crossover compatto elettrico della Casa svedese

ARIA DI FAMIGLIA Ora i singoli fotogrammi del video (che trovate nella nostra fotogallery) e le immagini dei brevetti condivise sul forum spagnolo Cochespias confermano che la nuova EX30 avrà un fortissimo family feeling con gli altri modelli della Casa Svedese. Frontale e ''lato B'' saranno ispirati a quelli della sorella maggiore EX90. I fanali posteriori, in particolare, sembrano quasi identici, mentre il frontale differisce per la mancanza degli elementi luminosi verticali ai lati del fascione: la cui funzione potrebbe essere stata integrata nei gruppi ottici principali. Che come sulla EX90 sono fatti a segmenti e ripropongono la consueta forma del Martello di Thor (foto sotto).

Volvo EX30, led sul frontale disegnano il Martello di Thor a segmenti

UN CARATTERE TUTTO SUO La fiancata ricorda quella della XC40 (qui la prova della versione Recharge), per via della verniciatura bicolore con tetto a contrasto, ma sia rispetto a questa sia rispetto alla EX90, il taglio del cofano anteriore che segue l'andamento del passaruota rende la linea più sinuosa, mentre sia il frontale sia il tetto hanno un andamento più spiovente a dare una silhouette più slanciata e sportiva.

Volvo EX30, vista laterale nei rendering depositati col brevetto

GLI INTERNI Non sono mancate in Rete foto spia degli interni, secondo cui la plancia ricorderebbe, di nuovo, la Volvo EX90: con un ampio touchscreen verticale, rivestimento dei sedili in misto lana e un selettore di marcia al volante (che qui comanda solo avanti o indietro, visto che sulla maggior parte delle auto elettriche un vero cambio non è previsto). Sarebbe prevista invece una console centrale mobile con un pannello di controllo per finestre e serrature: ''con due soli interruttori per i finestrini e un pulsante per commutare l'azione degli interruttori sui cristalli anteriori o quelli posteriori'', riportano alcuni rumor, ma quest'ultima informazione propone una soluzione talmente anticonformista (e immotivata) che potrebbe essere stata provvisoria o derivare da errori di traduzione.

Volvo EX30, foto spia degli interni

PIATTAFORMA CONDIVISA Alla base dell'EX30 dovrebbe esserci la piattaforma Sustainable Experience Architecture sviluppata per le auto elettriche dalla cinese Geely, che l'adotta anche per l'urban-SUV Smart #1 e per il nuovo SUV di medie dimensioni Polestar 4. La piattaforma può ospitare architetture a motore singolo con trazione posteriore, o bimotore per ottenere la trazione integrale. Le prime con potenza di 272 CV e le seconde che possono arrivare a 544 CV di potenza. Resta da capire se la EX30 sfrutterà tutte queste possibilità o se invece si opterà per una gamma meno articolata.

Volvo EX30, gli interni: dettaglio del rivestimento dei sedili

BATTERIE ECONOMICHE Si prevede che Volvo EX30 sarà costruita in Cina e utilizzerà economiche batterie al litio-ferro fosfato, come quelle utilizzate nelle Tesla entry-level. L'amministratore delegato di Volvo, Jim Rowan, dice che l'azienda intende utilizzare questo tipo di batterie per raggiungere la ''parità di prezzo'' tra veicoli a benzina ed elettrici entro il 2025 o il 2026, abbassando i prezzi degli accumulatori a meno di 100 dollari per chilowattora (kWh) dagli attuali 130 dollari per kWh. Volvo EX30 dovrebbe arrivare nelle concessionarie entro la fine del 2023 e presentarsi come model-year 2024. Ne sapremo di più tra meno di un mese: stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/05/2023