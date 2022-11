Elettricità avanti tutta: nel 2023 arriva il nuovo crossover compatto di Volvo

UN PIANO AMBIZIOSO PER LA TRANSIZIONE Volvo lo ha messo in chiaro fin da subito: la sua scelta si orienterà verso una mobilità sempre più a emissioni zero e il ruolino di marcia prevede che le auto elettriche rappresentino il 50% delle sue consegne entro il 2025. Tre anni da oggi e metà della gamma sarà rappresentata da una BEV, per una transizione chiara e definitiva verso la produzione “carbon neutral”. È per questo motivo che il prossimo anno la Casa svedese presenterà un crossover 100% elettrico del quale ha pubblicato una prima immagine durante la recente presentazione della nuova ammiraglia EX90.

Volvo EX30: il crossover compatto ispirato al SUV elettrico 7 posti EX90LA FAMIGLIA EX SI ALLARGA L’accenno è chiaro tanto quanto la foto che vedete nell’apertura di questa notizia, dove si vede il lato B di due modelli a ruote alte, di cui uno è il nuovissimo grande SUV elettrico e l’altro ne sembra la replica, ma in scala ridotta. Infatti, le dimensioni appaiono compatte (possiamo aspettarci intorno ai 4,2 metri), per accomodarsi un gradino sotto l'attuale XC40 Pure Electric nella line up del costruttore scandinavo. Quella che secondo alcune indiscrezioni potrebbe chiamarsi Volvo EX30, andrà faccia a faccia con la Smart #1 e la DS 3 Crossback E-Tense. Inutile sbilanciarsi sul design della EX30, che nella foto diffusa dagli svedesi ci mostra solo i fanali posteriori illuminati e leggermente diversi rispetto alla EX90, con una forma a ''C'' meno alta e una fascia luminosa superiore più grande.

Volvo EX30: si potrebbe collocare sotto la XC40 Pure ElectricGRANDE BATTERIA E AUTONOMIA RECORD Questo inedito modello compatto potrebbe anche essere il primo di Volvo costruito sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) del gruppo Geely (a cui la Volvo appartiene), così da poter essere equipaggiato con un pacco batterie da 86 kWh o addirittura 100 kWh, una riserva energetica significativa, per un'autonomia massima di circa 700 chilometri e un motore nell'ordine dei 200 CV di potenza, anche di più. La nuova piattaforma permetterà la ricarica veloce con punte fino a 360 kW, soluzione che permetterebbe di recuperare un'autonomia di 120 km in appena cinque minuti. Altre caratteristiche della piattaforma SEA, sviluppata in collaborazione con la stessa Volvo, sono delle primizie meccatroniche fin’ora appannaggio di modelli top class. A bordo della EX30 potrebbero comparire le sospensioni attive o la funzionalità di riconoscimento facciale, mentre la compatibilità degli aggiornamenti over-the-air (OTA) per la tecnologia di sicurezza e intrattenimento sarà di serie fin dalle versioni di accesso alla gamma. Ma mettiamoci comodi, poiché per vedere meglio il crossover elettrico svedese e conoscerne le caratteristiche in maniera più approfondita dovremo attendere qualche mese.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/11/2022