Volvo EX90, una promessa: gli interni più eleganti al mondo. Video

Lusso, sì, ma non il lusso che ora hai in mente. Pure il concetto di ''salire a bordo'' è superato: oltrepassare la soglia di ingresso sarà come ''entrare in stanza''. Suona meglio, vero? Bene, allora Volvo EX90 sarà il SUV elettrico che fa per voi. Un SUV il cui ambiente interno intende rivoluzionare i canoni di comfort e buon gusto. L'appuntamento con la cerimonia di presentazione è a calendario il prossimo 9 novembre: nel frattempo, Volvo apre una finestrella sul grande abitacolo. Che coniuga design scandinavo con materiali sostenibili, in modo speciale.

YOUR ROOM Dal video ufficiale conosciamo l'aspetto del cruscotto lato passeggero, incluso il rivestimento scolpito attorno alle prese d'aria montate in senso orizzontale. Si intravedono inoltre i bordi del display touchscreen per l'infotainment, uno schermo di grande diametro in stile ''ritratto'', con cornice sottilissima, più alcune delle nuove sette opzioni di rivestimento, ciascuna delle quali corrisponde ad una differente ''stanza'', appunto.

VEDI ANCHE

VOLVO, SAI DI BUONO Volvo non fa mistero di considerare l'abitacolo di EX90 come “uno degli interni auto più piacevoli ed eleganti sul mercato”. Inoltre stile e amore per l'ambiente, per il brand, sono due facce della stessa identica medaglia. Spiega Cecilia Stark, Senior Design Manager di Volvo Cars, come ''i materiali scelti per EX90 lasciano alle spalle il lusso automobilistico vecchia maniera''. Più nessun odore di pelle animale, in netto contrasto coi valori ''green'' del marchio. Il nuovo e-SUV ospiterà perciò opzioni alternative, tra cui una finitura del sedile in misto lana che proviene da fonti sostenibili.

NEUTRALITÀ Per ogni EX90 verranno utilizzati un totale di 50 kg di plastica riciclata e materiali a base biologica, la quantità più alta di ''materiali non fossili primari'' mai impiegata su una Volvo. Altro materiale circolare è il poliammide rigenerato, utilizzato per i tappetini. Tutti elementi che cotribuiscono a un obiettivo, quello della completa neutralità climatica, che la Casa svedese si prefigge di centrare entro il 2040. EX90 solo una tessera del mosaico: la più ecofriendly, ma anche la più sicura Volvo di sempre. Sino alla Volvo successiva.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/10/2022