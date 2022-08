Ossessione 6x6, sulla giostra sale pure Volvo XC60. Il video

Quando sobrietà ed essenzialità sono termini sconosciuti. Quando, inoltre, Mercedes se ne esce con quello scherzo della natura di G 63 AMG 6X6, e la community del tuning scopre l'arte di aggiungere ruote che non servono. Quantomeno, che non servono a scopi sensati. Ad attirare l'attenzione, perbacco se funzionano. E il bello è che non è nemmeno necessario farsi fare su misura un Apocalypse Warlord (il pickup 6X6 su base RAM 1500 TRX) e sborsare circa 250.000 euro. Se l'attrazione è il terzo asse, ti basta convertire la tua Volvo XC60. Come ha fatto questo tizio.

A ME GLI OCCHI Catturata da uno YouTuber a un raduno automobilistico in Svezia, questa stravagante XC60 ''alla sesta'' ruba la scena a tutte le altre invitate al party. Vista di fronte, sembra essere una comune XC60 R-Design di ultima generazione. Tuttavia, dal montante B in poi le cose iniziano a cambiare drasticamente.

VEDO DOPPIO Alla sezione posteriore della carrozzeria viene innestato con straordinaria disinvoltura un cassone in piena regola. Al di sotto del quale, ecco manifestarsi la moltiplicazione delle ruote. I fari posteriori vengono tagliati a metà per accogliere la nuova estremità in stile pickup: ulteriori modifiche includono un bull-bar montato frontalmente e una barra luminosa sopra il tetto.

MECCANICA Non si conoscono molti altri dettagli sulla Volvo a sei ruote, comprese eventuali modifiche per trasferire la coppia motrice all'asse extra. Se così fosse, deve essere stato un lavoro complesso, oltre che costoso. Fosse anche, la nostra XC60 col 50% di ruote in più, un veicolo a trazione 6x4 o 6x2, l'effetto scenico è già sufficiente ad assegnarle un posto tra le creazioni più...coraggiose del 2022.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/08/2022