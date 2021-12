Apocalypse 6x6: una Wrangler a 6 ruote per Harry Potter (video)

Per trasformare Daniel Radcliffe/Harry Potter nel cattivo Fairfax di The Lost City gli fanno guidare la Apocalypse 6x6

Più cattivo di Voldemort? Forse non arriva a tanto, ma non è un segreto che Daniel Radcliffe, dismessi i panni di Harry Potter, fa la parte del villain nel nuovo film The Lost City (qui sotto il video del trailer). Ma come far apparire minaccioso l'ex maghetto di Hogwarts, di fronte ai colleghi di set? Forse, senza effetti speciali, può giocarsela con Sandra Bullock - che la cattiva l'ha fatta giusto nel film dei Minion - ma di fronte al navigato Brad Pitt di Bastardi Senza Gloria e al tostissimo Channing Tatum di Fighting, G.I. Joe e 21 Jump Street?

UN'AUTO DA MACHO Per trasformare Daniel nel malvagio Fairfax, la produzione ha deciso di mettergli tra le mani il volante di un'auto parcchio evocativa chiamata Apocalypse 6x6, una sorta di versione a sei ruote motrici della Jeep Wrangler (qui la prova in video). Tre le motorizzazioni proposte: dal turbodiesel da 3,0 litri, un LS3 da 6,2 litri aspirato a benzina di derivazione Corvette o l'Hellcat da 707 cavalli di potenza. Indovinate un po' quale usa Fairfax?

Apocalypse 6x6, una sorta di Jeep Wrangler a sei ruote motrici

APOCALYPSE NOW Accantonata l'idea di togliere il FAP al naftone, per incarnare un vero tipaccio nemico dell'ambiente (cosa non si deve fare, di questi tempi, per far presa sull'opinione pubblica!) la scelta è caduta sull'Hellcat: nomen omen, dicevano i latini. L'Apocalypse 6x6 è dotata di enormi pneumatici da 40 pollici: perfette per spiaccicare la carriola di Brad Pitt o la Bajaj Qute di Channing Tatum. Se a questo punto vi vengono in mente parallelismi con Dick Dastardly, la sua 00 e gli altri personaggi del cartoon Wacky Races siete in buona compagnia.