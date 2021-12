Jeep Wrangler Unlimited (5p), dal 2022 solo ibrida plug-in

Il mercato parla chiaro: negli ultimi sei mesi, più del 70% delle Wrangler acquistate in Italia coincide con la nuova versione ibrida plug-in. Il successo di Jeep Wrangler 4xe, personificazione dell'offroad che studia ecologia, dimostra come anche l’emozione possa camminare a braccetto con l'efficienza, e come anche la guida in elettrico sappia regalare divertemento. Ecco perché, con l’introduzione del model year 2022, il 100% della gamma Wrangler viene ora offerto in Europa (ad eccezione della Gran Bretagna) esclusivamente in formato plug-in hybrid. Scompare dal listino, dunque, la vecchia edizione di Wrangler Unlimited 2.0 Turbo. Jeep Wrangler 3 porte? Ancora in vendita (con motore benzina) fino a esaurimento stock.

Jeep Wrangler Unlimited 2022: solo plug-in hybrid

VETRO ANTIPROIETTILE Per Wrangler MY22, semplificazione dell'offerta motorizzazioni ma anche novità in tema accessori. Vedi il resistente parabrezza in Gorilla Glass di Jeep Performance Parts (JPP), di serie su Rubicon e a richiesta su Sahara: sua proprietà principale, quella di utilizzare la stessa tecnologia di irrobustimento chimico degli schermi dei telefoni cellulari. La combinazione di uno strato interno ultrasottile in Gorilla Glass e di uno strato esterno più spesso del 52% rende il vetro più leggero, robusto e fino a tre volte più resistente alle potenziali scheggiature, crepe e fratture causate da pietre e detriti durante la guida in off-road.

VEDI ANCHE

Wrangler 2022: a prova di schegge con tecnologia Gorilla Glass

WRANGLER, GUARDA IL CIELO Per gli amanti della guida a cielo aperto, Wrangler 4xe model year 2022 (sempre da 69.550 euro in allestimento Sahara, da 71.050 euro la Rubicon, da 71.900 euro la 80th Anniversary) offre inoltre la nuova opzione tetto con soft top ripiegabile Sunrider Flip Top, soluzione che si compone di una porzione soft top sopra i sedili anteriori e di un hard top che si estende sulla parte restante del tetto, con la porzione in stoffa che può aprirsi facilmente per viaggiare, a piacimento, anche en plen air. Più precisamente, il pannello è realizzato in tessuto twill nero, lo stesso materiale utilizzato per le capote.

Jeep Wrangler con Sunride Flip Top

UN OFFROAD A COLORI Gli aggiornamenti 2022 si completano infine con le inedite vernici Silver Zynith Metallic Clear Coat e High Velocity Metallic Clear Coat, in aggiunta a Black, Bright White, Firecracker Red, Granite Crystal Metallic, Sting-Gray, Hydro Blue, Snazzberry e Sarge Green (le ultime due disponibili solo su Sahara). Tutte le soluzioni cromatiche possono essere abbinate alle numerose configurazioni tetto: soft top o hard top nero o in tinta, a seconda dell’allestimento. Non è tutto: il catalogo Jeep di vernici speciali si arricchisce delle inconfondibili livree in edizione limitata Tuscadero e Gobi, per la prima volta ordinabili su tutti gli allestimenti (Tuscadero, da oggi fino a gennaio 2022. Gobi, dalla primavera all'estate del 2022).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/12/2021