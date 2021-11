Novità auto

Punta in alto e ora lo fa sapere anche attraverso il nome. L'edizione di Jeep Renegade commercializzata in Nord America (il modello cioè costruito nella fabbrica Fiat di Goyana, in Brasile, e non quello prodotto in Italia, a Melfi) si presenta in vista del 2022 con alcuni ritocchi estetici e qualche contenuto interno in più, vedi il cosiddetto Altitude Package. La Renegade per gli USA si declina in una gamma leggermente sfalsata rispetto alla sua omologa europea: che non è detto venga a sua volta interessata dal leggero facelift. Ma non si sa mai.

Jeep Renegade MY22, negli USA un piccolo facelift

BLACK SUV Il nuovo pacchetto Altitude è fondamentalmente un allestimento in chiave ''dark'' e include dettagli in nero lucido tra cui badge, listelli della griglia, cornici delle luci diurne, ruote da 18 pollici, paraurti posteriore, infine i sedili in pelle o tessuto con cuciture grigie. Configurazione Altitude a parte, Oltreoceano il SUV compatto Jeep guadagna l'adozione standard, sui modelli Sport e Latitude, del display touchscreen da 8,4 pollici, insieme a leggere modifiche a calandra, fendinebbia e calotte degli specchietti retrovisori. Per ora è tutto, ma il 2022 potrebbe essere un anno di novità tecniche importanti, anche per la Renegade ''nostrana''. Mild hybrid?

