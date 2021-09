Anteprime online

CONTO ALLA ROVESCIA PER GRAND CHEROKEE 2022 The Legend goes on - la leggenda continua - anticipano da Stellantis e lo slogan calza a pennello se pensate che stiamo parlando di Grand Cherokee, una vera icona a stelle e strisce nel segmento dei SUV premium. E chiamare Sport Utility la Grand Cherokee sembra quasi riduttivo viste le sue spiccate attitudini al fuoristrada più impegnativo grazie a una meccanica focalizzata proprio per superare indenne i tracciati difficili, nonostante dimensioni e massa non trascurabili. Trazione integrale, differenziali autobloccanti, sospensioni (anche pneumatiche) di grande escursione, ma dentro sembra di essere nel salotto buono di casa per qualità e comfort promessi dal costruttore.

IN LISTINO ANCHE LA PLUG-IN HYBRID E per sottolineare la vocazione sempre più green del marchio all’insegna del “Zero Emission Freedom” (Libertà a Zero Emissioni), Grand Cherokee 2022 arriverà anche con la motorizzazione 4Xe plug-in hybrid, tecnologia che già equipaggia Renegade, Compass e Wrangler. Se, cari appassionati di mulattiere e sterrate, vi abbiamo fatto venire l’acquolina in bocca, ebbene sappiate che la 4x4 americana è finalmente pronta a sbarcare sul Vecchio Continente e, quindi, anche in Italia. Ecco spiegato il motivo dello slogan di apertura, poiché la leggenda continua, e bisogna solo pazientare fino al 29 settembre prima di vedere dal vivo l’ammiraglia dei SUV Jeep. L’appuntamento è fissato per le h. 15.00, durante un evento digitale in diretta streaming sul sito www.jeep.com con Christian Meunier, Jeep Brand Chief Executive Officer e Jim Morrison, Vice President Jeep North America, che terranno a battesimo il SUV ''yankee'' di ultima generazione. Appena avremo novità su come seguire la diretta vi aggiorneremo quindi… stay tuned!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/09/2021