Novità auto

TRENT’ANNI E NON SENTIRLI La Jeep Grand Cherokee arriva alla sua 5° generazione e dopo quasi trent'anni (ha debuttato nel 1993) e 7 milioni di esemplari venduti nel mondo, si rinnova completamente nello stile e nella tecnologia e porta al debutto la variante 4Xe, con motore plug-in hybrid. In America sono partiti quasi da un foglio bianco per costruire l’inedito SUV a trazione integrale, realizzando un progetto ambizioso, che mantenesse intatta la filosofia originale di veicolo per il fuoristrada più impegnativo, ma con comfort, lusso e piacere di guida da ammiraglia. Negli Stati Uniti la Grand Cherokee è il modello di maggiore successo nel suo segmento, ma il 75% delle concorrenti dispone di sette posti, per questo motivo su quel mercato arriverà anche la Grand Cherokee L a passo lungo con tre file di sedili, ma non ne è escluso lo sbarco anche sul Vecchio Continente. Però, adesso guardiamo più da vicino il SUV a stelle e strisce, che cambia davvero tanto in ogni sua parte. Anzi, se volete rivedere la presentazione online cliccate qui per capire come se la cava anche nel fuoristrada più estremo.

Nuova Jeep Grand Cherokee: il 2022 sarà l'anno del debutto europeo per la 5° generazione

ARCHITETTURA TUTTA NUOVA Costruita nello stabilimento di Detroit, la nuova Grand Cherokee sfodera un’attitudine al fuoristrada eccezionale grazie alla nuova architettura costruttiva, con sospensioni a ruote indipendenti su entrambi gli assi, tre profili di guida per l’off-road, ammortizzatori adattivi con escursione modificabile, per un’altezza minima dal suolo che arriva fino a 28,7 cm per una capacità di guado di 61 cm e barre antirollio sganciabili per aumentare l’escursione delle ruote sui percorsi più difficili. La versione Trailhawk rappresenta la massima evoluzione per esprimere tutto il potenziale sui tracciati più impervi.

Nuova Jeep Grand Cherokee: arriverà anche la 4Xe, con motore plug-in hybrid e 40 km a zero emissioni

MOTORE IBIRDO ALL’ESORDIO Ma la vera novità sarà sotto il cofano, poiché il luxury SUV americano può essere equipaggiato con un motore 2.0 litri turbo-benzina PHEV, con batterie ricaricabili alla spina, per una potenza di sistema di 375 CV e 637 Nm e con tre profili di guida, Hybrid, Electric, e-Save. Quindi, per la prima volta in assoluto, una Grand Cherokee ha la possibilità di viaggiare a zero emissioni fino a 40 km, per un’autonomia combinata di 712 km. Tuttavia, in listino entreranno anche le versioni con motore 3,6 litri V6 e 5,7 litri V8.

Nuova Jeep Grand Cherokee: abitacolo tutto nuovo e super lussuoso

UNA JEEP ALLO STATO DELL’ARTE Durante la presentazione tenuta dai manager di Jeep, il SUV americano con motore PHEV è stato definito “una pietra miliare” nel suo segmento e lo sottolinea non solo attraverso le sue caratteristiche di vero 4x4 a basse emissioni inquinanti, ma anche con comfort, finiture, sicurezza e connettività allo stato dell’arte per una Jeep. Per esempio, può essere equipaggiato con oltre 110 sistemi di assistenza attiva e passiva tra cui l’Active Driving Assist per la guida autonoma di livello 2 e a bordo troviamo il dispositivo UConnect 5 con schermo da 10,1”, ma c’è anche il display interattivo da 10,25” per il passeggero anteriore, con l’infotainment che supporta gli aggiornamenti OTA (Over-The-Air). Non a caso, il SUV è considerato “il più tecnologicamente avanzato e lussuoso fuoristrada di sempre”. La vendita di Jeep Grand Cherokee inizierà a ottobre 2021 negli Stati Uniti, mentre lo sbarco in Europa è previsto per il 2022. Versioni e prezzi per il nostro mercato saranno comunicati poco prima del lancio commerciale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/09/2021