ARRIVA ANCHE LA GRAND CHEROKEE CORTA Con l’arrivo della nuova Jeep Grand Cherokee a passo lungo, con tre file di sedili per sette passeggeri che si prepara a uscire dalla catena di montaggio dello stabilimento di Detroit, non poteva passare troppo tempo dalla presentazione del modello a passo corto, quello più “globale” fra i due. Infatti, ecco mostrarsi sulle strade del Michigan la versione a due file di sedili dell’iconico fuoristrada americano, con la motorizzazione ibrida plug-in 4xe. L’inedito modello della Casa americana è la seconda versione di una serie di nuovi Grand Cherokee che saranno introdotti sul mercato quest'anno.

CAMBIA LO STILE La Jeep Grand Cherokee 2022 non solo è più corta del modello a tre file, ma ha anche diverse caratteristiche di design che la contraddistinguono. Il più evidente è il look della zona anteriore mostrato dal prototipo che vedete in queste immagini. La Grand Cherokee si allontana un po’ dall'aspetto squadrato del modello a passo lungo “L”, con un maggiore equilibrio anche della fiancata, per un aspetto più sportivo. Merita attenzione anche la zona posteriore. Infatti, mentre la Grand Cherokee “L” presenta un aspetto più squadrato dovuto alla presenza della terza fila, la Grand Cherokee a passo corto ha una linea che chiude nel lunotto più inclinato con un vetro più grande e di forma più quadrata rispetto a quello mostrato dai muletti solo qualche tempo fa. La Grand Cherokee a due file presenta anche un montante posteriore dal design simile a quello dei modelli Grand Cherokee in produzione dal 2005 al 2010. Chiara ispirazione a una delle 4x4 di maggiore successo per la Casa americana.

MOTORE IBRIDO ALLA SPINA, MA NON SOLO Il propulsore della 4xe dovrebbe essere preso in prestito dalla Wrangler 4xe appena presentata, che è equipaggiata con un motore 2,0 litri, quattro cilindri, turbo-benzina abbinato a due motori elettrici ed è capace di erogare ben 380 CV a 5.250 giri e 637 Nm di coppia a 3.000 giri. La Wrangler assicura 45 km di autonomia elettrica in fuoristrada e oltre 50 km nel ciclo urbano, grazie alla sua batteria da 17,3 kWh. La Grand Cherokee non dovrebbe allontanarsi troppo da questi dati. Ma girano voci da Detroit che un nuovissimo “bombardone” turbocompresso a sei cilindri in linea mild-hybrid con rete di bordo a 48V, alla fine troverà la strada sotto il cofano della nuova Grand Cherokee 2022. Il motore potrebbe essere abbinato a una nuova trasmissione automatica a 8 rapporti, ovviamente con riduttore e blocco dei differenziali come vuole la migliore tradizione Jeep. La Grand Cherokee a passo corto dovrebbe iniziare la produzione nello stabilimento di americano di Jefferson North il prossimo autunno per debuttare (anche in Europa) nel 2022.