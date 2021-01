SI FA GRANDE Solo pochi giorni fa la notizia dello stanziamento - da parte di FCA - di 200 milioni di euro in India per il lancio locale di quattro modelli Jeep, tra cui un inedito SUV con tre file di sedili. Oggi, guardacaso, arrivano dagli USA le prime immagini del nuovo Jeep Grand Cherokee L 2021, che è proprio la versione a 7 posti del noto fuoristrada italo-americano.

In attesa della diretta streaming - che potete seguire qui sotto - prevista per stasera alle 18 ora italiana, scopriamo in anteprima quali sono le novità, dentro e fuori.

Il nuovo Jeep Grand Cherokee a passo lungo, già immortalato nelle recenti foto spia, si conferma massiccio, ma con uno stile audace, che rende omaggio al Wagoneer originale, il primo big SUV del marchio. Rispetto all'ultimo avvistamento, ora appaiono la tradizionale griglia con sette sezioni e i sottili fari a LED di nuova generazione, sia davanti sia al posteriore.

Si parte con un 3,6 litri V6 da 286 CV e 348 Nm di coppia per arrivare a un V8 - quasi certamente per il solo mercato USA - da 5,7 litri con 352 CV e 528 Nm. Più probabile invece, per il mercato europeo, un nuovo 6 cilindri in linea da 3 litri. Per entrambe le versioni confermate il cambio è automatico a 8 rapporti TorqueFlite, mentre il 4x4 è disinseribile, opzione che permette al Grand Cherokee di muoversi con la sola trazione posteriore. Niente di ufficiale sul fronte Plug-in Hybrid ma sembra logico aspettarsi che la variante elettrificata adotti lo stesso propulsore del Jeep Wrangler 4xe, un 2,0 litri turbo abbinato al motore elettrico, per una potenza complessiva di 370 CV e una coppia di 637 Nm.

Le capacità da fuoristrada sono ad appannaggio di 3 diversi sistemi 4x4: Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra-Drive II, l'ultimo dei quali è dotato di eLSD, il differenziale posteriore elettronico a slittamento limitato. Le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift, inoltre, vantano 5 diversi settaggi per variare l'altezza da terra di Grand Cherokee, che può passare dai 21 cm in modalità standard a 28 cm del livello Off Road 2. In questo modo è possibile superare guadi alti fino a 60 cm. Il sistema di trazione Selec-Terrain offre 5 modalità di guida, a seconda del fondo che si affronta: Auto, Sport, Roccia, Neve e Fango/Sabbia. Su richiesta, inoltre, ci sono anche le modalità Park e Aero, per far accucciare il 7 posti Jeep quando serve.

Tutto rinnovato anche l'abitacolo. Il sistema infotainment del Grand Cherokee L 2021 è lo Uconnect 5 da 10,1'' che si collega a un nuovo quadro strumenti digitale da 10,25''. Nuovo anche il volante multifunzione in pelle con leve del cambio integrate, che presenta finiture in quercia nella versione Summit e in noce con la Summit Reserve. Il nuovo Grand Cherokee L coccola i suoi passeggeri - fino a 7 - che, nelle prime due file, dispongono di sedili riscaldati e ventilati, mentre nelle versioni Overland e Summit vantano anche la funzione massaggiante. Fino a 12 porte USB di tipo A e di tipo C, illuminazione LED a cinque colori, clima automatico a quattro zone con prese d'aria in tutte e tre le file e sistema audio McIntosh con 19 altoparlanti da 950 watt completano il quadro.

SPAZIO A VOLONTÀ Se si viaggia in 5, abbassando la terza fila di sedili, Grand Cherokee a passo lungo offre una capacità di carico pari a 1.328 litri, che diventano ben 2.395 litri con entrambe le file posteriori ripiegate. Il nuovo 7 posti FCA è il primo veicolo a disporre di un comando elettronico, che consente ai proprietari di abbassare la seconda e la terza fila di sedili con facilità.

Nuovo Grand Cherokee 2021 arriverà nelle concessionarie USA nel secondo trimestre del 2021 prima con la versione a passo lungo, mentre il modello a 5 posti seguirà nel corso del 2021, insieme alla variante 4xe elettrificata. Per ora il suo arrivo è previsto solo negli Stati Uniti, attendiamo dunque conferme o meno del possibile lancio in Italia.