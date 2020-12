MENO COPERTA Direste mai che c’è una macchina, sotto tutte queste camuffature? Anche noi siamo scettici, ma parrebbe proprio che quello fotografato per le strade del Michigan sia il prototipo della Grand Cherokee a passo lungo.

SI VEDONO GLI OCCHI Rispetto al muletto pizzicato lo scorso agosto, a questo giro sono state tolte un bel po’ di coperture, e della nuova Jeep a sette posti cominciamo a intravedere qualche dettaglio in più. In particolare, finalmente prende aria la griglia anteriore con le caratteristiche sette feritoie, e i gruppi ottici anteriori dal disegno sottile e affusolato, che tra pezzi di nastro adesivo e rivestimenti vari ricordano quelli di Ford Explorer.

E L’OFF-ROAD? Tradizionali e imponenti le linee della carrozzeria, con i passaruota squadrati e il tetto quasi piatto, che collocano la nuova Grand Cherokee in compagnia di altri maxi SUV come la Toyota Highlander e la già citata Ford Explorer. Sottilissimi anche i fanali posteriori; la ruota di scorta si trova sotto il paraurti, alle cui estremità sono ospitati i due scarichi. La massiccia coda sporgente pone qualche dubbio circa le effettive doti in off-road della nuova Grand Cherokee, ma possiamo ragionevolmente attenderci anche una versione specifica per gli amanti del fuoristrada.

ANCHE PLUG-IN La piattaforma su cui è realizzato il nuovo SUV di Jeep è la Giorgio di Alfa Romeo usata per Stelvio, e dovrebbe ospitare il V6 da 3,6 litri e un nuovo benzina sei cilindri in linea da tre litri. Il V8 Hemi, specifico per il mercato statunitense, dovrebbe essere soppiantato da un più moderno - e pulito - powertrain mild hybrid. Praticamente certa anche l’introduzione di una variante ibrida plug-in, ereditata dalla Jeep Renegade 4Xe.

QUANDO ARRIVA La nuova Grand Cherokee sarebbe dovuta essere presentata al mondo già alla fine dell’anno, ma la pandemia ha posticipato i piani, e il suo debutto è atteso per i primi mesi del 2021.