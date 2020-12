RESTYLING CONSERVATIVO Quella che vedete nelle foto è il muletto di nuova Jeep Compass Trailhawk 2022. A quattro anni dal lancio della seconda serie, il SUV a stelle e strisce si prepara dunque al restyling di metà carriera. Un facelift conservativo che punta a svecchiarne lo stile mantenendo però inalterato stile e carattere. Sul frontale si notano nuovi fari ridisegnati, abbinati a una firma luminosa LED posizionata proprio sopra i proiettori principali. Anche la griglia anteriore ha subito qualche modifica: ora è più lineare e fa coppia con fendinebbia rivisitati e con un’ulteriore presa d’aria collocata sotto la mascherina principale.

NOVITÁ ALL’ORIZZONTE Al posteriore i cambiamenti si contano davvero sulle dita di una mano: spiccano dunque fanali dal profilo ridisegnato e non passa inosservata la scomparsa del celebre gancio di traino. Sebbene la galleria fotografica non mostri immagini dell’abitacolo, all'interno è lecito aspettarsi aggiornamenti davvero sostanziali. Nuovi materiali per i rivestimenti e con ogni probabilità un touchscreen da 10,25 pollici. Il quadro strumenti sarà interamente digitale (su richiesta) con un diametro di 10,1 pollici. L'infotainment dovrebbe invece disporre dell'ultima variante del sistema multimediale Uconnect 5 di FCA. Infine, per quanto riguarda invece il motore, confermato il quattro cilindri aspirato da 2,4 litri dell’attuale Compass, abbinato a un cambio automatico DCT a 9 rapporti.