IL PIÙ POTENTE DI SEMPRE Calano i veli da nuova Jeep Wrangler Rubicon 392. L’iconico fuoristrada del costruttore a stelle e strisce è stato presentato in anteprima a Detroit, in esclusiva per il mercato nordamericano. Equipaggiato con il poderoso V8 Hemi da 6.4 litri, Rubicon 392 è pensato appositamente per tutti gli appassionati dell’off-road, che amano divertirsi anche su strada. Non parliamo infatti di una Jeep qualunque, ma della Wrangler più potente di sempre. Il merito è tutto dei 470 CV di potenza e dei 637 Nm di coppia sviluppati dal suo otto cilindri a V, abbinato alla trasmissione automatica a otto rapporti e alla trazione integrale ''full time'' con scatola di rinvio attiva Selec-Trac. Un propulsore che consente alla Wrangler Rubicon 392 di scattare da 0 a 100 orari in 4,5 secondi e di coprire il famigerato quarto di miglio in 13 secondi.

A SUO AGIO IN OFF-ROAD Ma è sempre su sentieri sconnessi e fondi irregolari, che Wrangler Rubicon 392 dà il meglio di sé, combinando la resilienza dei generosi assali heavy-duty Dana 44 col dispositivo di bloccaggio del convertitore di coppia della trasmissione, inoltre il kit di sollevamento da 2” e gli pneumatici da 33” calzati su cerchi da 17”. A ciò si aggiungono una serie di caratteristiche distintive davvero interessanti: 26 cm di altezza dal suolo, escursione delle sospensioni migliorata, angoli di attacco, dosso e uscita di tutto rispetto e capacità di guado fino a 82,5 cm.

GRINTOSO ED EFFICIENTE La presa d’aria sul cofano contribuisce al raffreddamento del motore, migliorandone così le prestazioni. Il V8 adotta inoltre la tecnologia Fuel Saver, sistema che disattiva, quando non è richiesta la massima potenza, quattro cilindri - a tutto vantaggio di consumi ed efficienza. Abbinato al vigoroso 8 cilindri, dunque un cambio a otto rapporti TorqueFlite 8HP75 con convertitore di coppia, che si comanda dai paddle al volante o tramite il selettore Range Select. La trazione integrale della Wrangler 392 distribuisce poi la coppia sulle ruote in qualsiasi momento. Wrangler 392 dispone di quattro modalità di guida: 4WD Auto/4WD High/Neutral/4WD Low. A ciò si aggiungono il bloccaggio elettronico del differenziale Tru-Lok e il sistema disconnessione della barra stabilizzatrice anteriore, funzione che aumenta l'escursione delle sospensioni ed incrementa il grip quando si percorre un tratto particolarmente insidioso.

LOOK DISTINTIVO Jeep Wrangler Rubicon 392 si distingue per un design impreziosito da elementi come i passaruota trapezoidali, i fari circolari e le cerniere a vista. Sulla carrozzeria spiccano l'immancabile scritta Rubicon, i ganci di traino anteriori e posteriori, la decalcomania FOX Shocks e i badge Jeep e Trail Rated. Il cofano, rialzato di 40 mm, è lo stesso della Jeep Gladiator Mojave e presenta un look aggressivo che mette in riasalto il badge 392 - un numero che indica i pollici cubici della cilindrata del motore. Gli interni, rivestiti in pelle, presentano impunture color bronzo e riprendono le finiture degli esterni. Il quadro strumenti è stato aggiornato e si presenta ora con un nuovo look e nuove funzionalità - l’infotainment conta invece su un display da 8,4”. Jeep Wrangler Rubicon 392 sarà commercializzato solo oltreoceano, dunque (quasi) nessuna speranza di vederlo anche in Europa.