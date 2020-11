WRANGLER FORZA 8 Dal digitale alla realtà, da spot pubblicitario ad auto prossima alla produzione in serie. Jeep tolse i veli al concept di Wrangler Rubicon 392 V8 proprio poche ore prima del reveal di Ford Bronco. Fu ovviamente, in primis, una strategia per distogliere l'attenzione dal nuovo rivale, senza alcuna sicurezza di un futuro. L'idea avrebbe tuttavia lasciato un tale segno nella mente degli appassionati, che ora Jeep sarebbe intenzionata a dare un seguito alla storia. Wrangler V8 si farà, due video sui profili Instagram e Facebook hanno tutta l'aria di essere anticipazione di un progetto che è già in moto ormai da settimane.

SOCIAL POWER Il primo teaser mostra l'auto mentre sfreccia tra le dune del deserto. ''Adventure With Power'', recita il claim: in sottofondo, l'inconfondibile sound del V8 Hemi. La clip successiva è altrettanto ''sabbiosa'' e suggestiva: rafforza il concetto di velocità in offroad con la tagline ''Get Dirty Faster'', sporcati più velocemente. Forte!

OFFROAD DA SPARO Jeep ancor non ha fornito dettagli tecnici, ma allo stesso tempo conferma che Wrangler V8 sarà disponibile dal 2021. Con ogni probabilità, il modello di produzione sarà meccanicamente identico proprio a Rubicon 392 Concept. In quanto tale, dovrebbe essere equipaggiato di un motore V8 aspirato da 6,4 litri da 450 CV e 609 Nm di coppia, accoppiato a un cambio automatico a otto velocità e accreditato di un'accelerazione 0-100 km/h inferiore addirittura ai 5 secondi. Non perdiamo di vista l'argomento, ne vedremo delle belle.